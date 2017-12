Průzkum preferencí mezi uchazeči o práci, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment, potvrdil pokračující úpadek tradiční inzerce v médiích nebo na úřadech práce.

Hledání práce na internetu

Češi v současnosti hledají práci zejména na internetu (95 %), přes personální agentury (68 %) a na doporučení svých známých (56 %). Poslední jmenovaný způsob přitom meziročně zaznamenal vůbec nejvyšší nárůst.

„Referenční program v uplynulém roce zavedla většina velkých českých zaměstnavatelů. Za doporučení nového kolegy díky němu mohou stávající zaměstnanci inkasovat nemalé odměny,“ vysvětluje důvod nového trendu Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

„Kromě těchto odměn, které se u běžných profesí obvykle pohybují v rozmezí od 1000 do 5000 korun, ale výjimkou nejsou ani programy na doporučení za desítky tisíc, firmy hojně zavádějí i příspěvky náborové, tedy jednorázové odměny pro nově nastupující zaměstnance.“

Velký meziroční nárůst téměř o 10 procentních bodů zaznamenaly v průzkumu i personální agentury. „Obliba personálních agentur roste zejména díky přesunu většiny schopných kandidátů do skupiny pasivních uchazečů, které je nutné hledat jinak než prostým vystavením inzerce na pracovním portále. A na to nemají interní HR týmy často kapacitu ani potřebné know-how,“ říká Součková.

Kde si Češi hledají práci Způsob Uchazeči v % internet 96 personální agentury 58 doporučení známých 56 inzerce v médiích 23 úřady práce 18

Pozn: respondenti mohli uvést více možností Zdroj: Grafton Recruitment

Na internetu hledají uchazeči o práci nabídky zejména na pracovních portálech, ale ve stále větší míře i na webových stránkách samotných zaměstnavatelů, personálních agentur nebo přes sociální sítě.

Hledání práce na sociálních sítích

Sociální sítě přitom nevyužívají jen samotní kandidáti, ale do propagace svých volných pracovních pozic je zařazují stále častěji i zaměstnavatelé.

Významnou úlohu přitom sehrává skutečnost, že kandidáti jsou zde na dosah. Potvrzuje to i aplikace Facebook Audience Insights. Z pohledu profesí jsou na této síti nejvíce zastoupení řídící pracovníci (30 %), obchodníci (21 %) a administrativní pracovníci (20 %).

Do top 7 patří i IT specialisté (15 %) anebo pracovníci z oboru transport a logistika (13 %). Profil na Facebooku má aktuálně již 4,8 milionu Čechů, přičemž denně na něm čas tráví 77 procent z nich.

Stejně „na dosah“ jsou pracovníci i na další, personalisty oblíbené a hojně využívané profesní sociální síti, kterou je LinkedIn. Tu v současné době využívá již 1,3 milionu Čechů, což je téměř dvakrát více než v loňském roce.

Zatímco dříve se na této síti nejčastěji hledali IT experti, dnes je tomu jinak. Do trojice nejčastěji zastoupených oborů na LinkedIn patří služby, kam spadá mimo jiné personalistika, právo či cestovní ruch, dále výroba a IT.

„Na síti LinkedIn se hodně hledají i lidé z oboru finančních služeb, reklamy a marketingu či telekomunikací,“ doplňuje Součková. Obrovský potenciál má podle ní i YouTube a Instagram, druhá a třetí nejoblíbenější sociální síť v České republice.

„Využívání YouTube brzdí jen menší zkušenost firem s multimediálním obsahem, ovšem to se bezpochyby již v nejbližší době změní. Celkem 4,7 milionu uživatelů, na které se dá skvěle s nabídkou práce cílit, jim totiž bude stát za investici do výroby spotů.“

Kde přesně hledají Češi práci na internetu Zdroj Uchazeči v % pracovní portály 94 weby zaměstnavatelů 66 weby personálních agentur 59 sociální sítě 51

Pramen: Grafton Recruitment

Drtivá většina Čechů tedy při hledání práce zamíří na pracovní portály. Ale i ty mají svá úskalí.

Pracovních portálů máme v Česku sice hned několik. Hledání pro vás přijatelné práce vám může zabrat mnoho hodin. Rozhodně navíc nemůžete počítat s tím, že na těchto portálech se inzerují všechny volné pracovní pozice.

Proč nejsou všechna místa na pracovních portálech Některé pracovní pozice se pokrývají pouze lidmi z vlastních zdrojů firmy Inzerce na pracovních portálech je finančně nákladná Některé firmy mají špatné zkušenosti s pracovními portály – nehlásí se jim přes ně lidé, které hledají

Je možné si tedy hledat práci i jinak než touto klasickou „portálovou“ cestou? Personalisté tvrdí, že ano a úspěšně. Nastupující variantou jsou právě stále oblíbenější sociální sítě.

Situace na pracovním trhu v Česku je v současné době z pohledu uchazečů velmi příznivá. Zatímco loni dosahovala nezaměstnanost kolem šesti procent letos spadla skoro na polovinu.

Podle mezinárodního šetření v Česku, na Slovensku a Maďarsku ale už loni polovina Čechů a Slováků našla práci do měsíce.

