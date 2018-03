Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?

Chybovat je lidské, občas se to stane každému a může se to stát i vám. Co když uděláte ve svém daňovém přiznání chybu? Pokud ho třeba odevzdáváte úplně poprvé a nejste si vyplněným formulářem až tak jistí. Chybovat přece může každý. Samozřejmě na to pamatuje i daňové přiznání, a pokud si daň spočítáte špatně, tak si to můžete opravit. Proto také existuje opravné a dodatečné daňové přiznání.

Opravné vs. dodatečné: jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl je jednoduchý. Opravné daňové přiznání můžete odevzdat, pokud zjistíte, že ve svém daňovém přiznání máte chybu, a tuto chybu si uvědomíte ještě před tím, než vyprší lhůta pro podání daného daňového přiznání. Pokud jde tedy o letošní přiznání k dani z příjmů, tak termín je 3. dubna. Pokud už jste přiznání odevzdali a zjistili v něm chybu, tak si během následujících dnů klidně můžete daňové přiznání předělat a znovu ho odevzdat. A opravných přiznání si můžete podat, kolik jen chcete, to poslední 3. dubna. Finanční úřad vezme jako platné poslední odevzdané. S podáním opravného daňového přiznání nejsou spojeny žádné sankce nebo pokuty.

Dodatečné daňové přiznání se pak odevzdává až po uplynutí termínu pro přiznání daní z příjmu. Tedy pokud si letos 4. dubna uvědomíte, že vlastně jste si zapomněli do přiznání započítat jednoho zaměstnavatele, tak vám nezbude už nic jiného, než podat dodatečné daňové přiznání. Vždy platí, že je lepší aktivně podat dodatečné přiznání, než čekat na výzvu finančního úřadu a na upozornění na chybu. Dodatečné daňové přiznání nemůžete podat, pokud už probíhá daňová kontrola.

Dodatečné daňové přiznání byste měli podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy jste chybu zjistili. Pokud tedy chybu najdete 4. dubna, tak termínem je poslední květen. Rozhodně byste ale nápravu chyby neměli zbytečně odkládat. Pokud dodatečné daňové přiznání nepodáte včas, hrozí vám pokuta až do 5 % stanovené daně. Navíc jste povinni zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně (více ZDE).

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?

Už jen do 3. dubna 2018 mají lidé čas na podání daňového přiznání za rok 2017. Řada poplatníků se při vyplňování přiznání spoléhá jen na sebe, což s sebou nese riziko vzniku chyb. Čtěte jaké jsou ty nejčastější?

Chyba 1: Špatně uplatněné odpočty a slevy Častá chyba při vyplňování daňových přiznání se týká uplatňování odčitatelných položek. Typickým příkladem je penzijní připojištění se státním příspěvkem, u kterého je možnost odečíst si od daňového základu až 12 tisíc korun. Poplatníci chybují, když uplatňují celou částku, kterou za rok zaplatili. Správně je však nutno od této částky odečíst právě 12 tisíc korun.

Chyba 2: Sleva na manželku nebo manžela Podobně se chybuje i u slevy na manželku či manžela. Tu lze uplatnit ve výši 24 480 korun v případě, že její nebo jeho roční příjmy nepřekročily 68 000 korun. Do příjmů se přitom nepočítá rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory. Finanční úřady, viz. jejich kompletní adresář, se nejčastěji setkávají s dvěma druhy chyb. V prvním případě jde o neuplatnění této slevy, protože poplatník do výpočtu příjmů partnera nesprávně zahrne rodičovský příspěvek. V případě druhém pak naopak poplatník slevu nesprávně uplatňuje, protože zamění pojmy a místo rodičovského příspěvku do příjmů nezahrne mateřskou.

Chyba 3: Sleva na dítě Vedle slevy na manželku či manžela se poplatníkům vyživujícím dítě, které s nimi žije v jedné domácnosti, skýtá možnost využít i daňové zvýhodnění na dítě. Nárok na ně však může v jednom kalendářním měsíci uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Chybou u daňových přiznání je, že je uplatní – ať již v jednotlivých měsících, nebo za celý rok – oba manželé.

Chyba 4: Úroky z úvěrů na bydlení Úroky z úvěrů na bydlení – ať již jde o hypotéku, nebo úvěr ze stavebního spoření – patří mezi oblíbené položky uplatněné v daňovém přiznání. Mohou totiž základ daně snížit až o 300 000 korun. Tento odečet lze uplatňovat pouze u úroků z úvěrů na bydlení, které slouží k financování bytových potřeb poplatníka. Jejich uplatnění v případě úvěru na byt k pronájmu je chybou, které se lze velmi snadno dopustit. Druhým omylem, s nímž se lze v daňových přiznáních setkat, je, že poplatníci zapomínají, že odečíst lze jen zaplacené úroky, a nikoliv celou částku, která zahrnuje i splátky jistiny.

Chyba 5: Příjmy z živnosti na nesprávném místě přiznání Řada poplatníků si vedle zaměstnaneckého poměru přivydělává i na živnost. Zejména u těch, kteří s přívýdělkem začínají a vyplňují daňové přiznání poprvé, se lze setkat s tím, že tyto příjmy zařadí do nesprávné části daňového přiznání. Školáckou chybou je nesprávné uvedení příjmů z podnikání ve 2. oddíle daňového přiznání spolu s příjmy od zaměstnavatele. Pro příjmy z podnikání je vyhrazena příloha číslo 1.

Chyba 6: Chybějící podpis či vynechané kolonky Značnou část chyb způsobí prostá nepozornost. Může se jednat o vynechání některých kolonek v daňovém přiznání či záměnu údajů v nich. Částo se zapomene i na klíčovou maličkost - na vlastnoruční podpis přiznání.

Chyba 7: Chybějící přílohy Součástí daňového přiznání jsou rovněž náležité přílohy. V prvé řadě se jedná o potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Vždy platí, že pokud poplatník stát o něco žádá, musí nárok doložit. Chce-li uplatnit odečet úroků z úvěru na bydlení, musí doložit potvrzení banky o jejich zaplacené výši. Podobně to platí o penzijním připojištění. U slevy na manželku nebo manžela je zase nutno doložit buď potvrzení od zaměstnavatele, nebo čestné prohlášení partnera.

Chyba 8: Žádost o přeplatek Pokud poplatníkovi v daňovém přiznání vyjde přeplatek na dani, musí o něj v přiznání na příslušném místě požádat. Finanční úřad jej totiž nevrací automaticky.

Zdroj: finanční skupina Ramfin

