Česko je závislé na zahraničních potravinách. Schodek agrárního obchodu byl loni nejhorší v historii

Záporný schodek se podle něj před deseti lety stal pravidlem u mléčných výrobků a dalších potravin živočišného původu. Výsledky obchodu naopak vylepšují obiloviny s přebytkem 8,6 miliardy korun, nezahuštěné mléko s přebytkem 7,9 miliardy korun nebo živá zvířata. „K vylepšení pomáhá i tabák a tabákové výrobky s kladným saldem pět miliard korun, které podle celního sazebníku spadají do agrárních komodit. Stále více se ukazuje naše závislost na zahraničních zpracovatelích potravin. Přestože máme moderní zemědělství, které je plně konkurenceschopné s ostatními pěstiteli a chovateli, stali jsme se vývozci suroviny a dovážíme práci z ostatních zemí,“ upozorňuje svaz.

Podle něj se tak dlouhodobě nedaří Česku zlepšovat strukturu obchodu. „V tomto roce se ukazuje ošidnost závislosti na exportu surovin. Zatímco cena surovin většinou stagnovala nebo klesala, ceny potravin zůstaly přibližně stejné nebo se navyšovaly,“ uzavřel.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v minusu. Dosud nejhorší výsledky měl agrární zahraniční obchod v roce 2011, kdy skončil ve schodku více než 36 miliard korun.

Částečné zlepšení salda pod 20 miliard korun se podařilo za dřívějšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již tehdy uvedl, že by chtěl, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy předloni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v minulém roce několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou Češi schopní vyrobit.

Agrární obchod Rok Vývoz (miliony korun) Dovoz (miliony korun) Agrární saldo (miliony korun) 1993 vznik ČR 32 276 31 497 779 2004 vstup ČR do EU 61 526 93 822 -32 295 2012 (nejvýraznější meziroční zlepšení) 148 309 173 026 -24 717 2017 (velké meziroční zhoršení) 196 121 228 563 -32 442 2018 186 077 226 398 -40 322

Zdroj: Zemědělský svaz dle údajů Českého statistického úřadu

