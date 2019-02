Maso, mléko, ryby, zelenina. Z Polska se dováží stále více jídla

„Bohužel musíme potvrdit, že polský původ potravin začínají zákazníci vnímat jako problematický moment, který ovlivňuje jejich nákupní chování,“ říká třeba mluvčí hypermarketů Globus Rita Gabrielová. V konečném důsledku to potvrzují i data Českého statistického úřadu. Hodnota dovozů polských potravin po letech nepřetržitého růstu a rekordu 33,4 miliardy korun v roce 2015 kontinuálně klesá k loňským třiceti miliardám.

Jenže detailní pohled za čísla vypovídá o něčem jiném. Na zmíněném rekordu se překvapivě podílel ve velké míře import polské kávy. V roce 2015 se jí do Česka skokově dovezlo za 6,4 miliardy korun, částečně to pokračovalo ještě v roce 2016 a pak se čísla vrátila na původní hodnoty mírně přesahující jednu miliardu. Káva tak do velké míry způsobila nejen rekord, ale i následný propad.

Co za tím stojí, není přitom jasné. Jako vysvětlení by se nabízely zvýšené dovozy nejprodávanější kávy Jihlavanka, která se vyrábí v polském Marki. Mluvčí výrobce Tchibo Eva Kotýnková však popřela, že by v daných letech došlo k nějakým extrémním výkyvům. Mimo kávu prudce klesají také dovozy cukrovinek, což potěší ty, kdo nelibě nesli přesun výroby piškotů Opavia do Polska, nebo živého dobytka. Česko dlouhodobě trpí nedostatkem jatečních kapacit a živá zvířata ve velkém vyváží.

Naopak polské potravinové skandály se nijak neprojevily na dovozech běžných potravin. Mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, obilné výrobky, ryby i maso dosahují každým rokem nových rekordních hodnot. Například hovězího, které stojí v centru aktuální kauzy, se loni do Česka dovezlo deset tisíc tun za téměř miliardu korun. Před deseti lety to nebyla ani polovina. Snad jen vajec, na která před dvěma lety dopadl celoevropský skandál s insekticidem fipronil, se dováží méně.

