Amazon se zaměří na nemocnice. Ty o jeho služby zatím příliš nestojí

Omezený výběr zdravotnických potřeb společnost už prodává, nyní by ráda přidala i specializované produkty, jako jsou třeba právě kyčelní implantáty. Do svého sídla v Seattlu proto už několikrát pozvala představitele nemocnic, aby získala informace o potřebách sektoru. Na středozápadě nyní testuje pilotní systém dodávek s cílem vypilovat specializovanou technologii prodeje, píše list The Wall Street Journal.

Jak uvedl představitel Amazon Business Chris Holt, jeho firma nechce kopírovat modely zavedené v oblasti distribuce zdravotnických potřeb. „Naším cílem je vytvořit něco nového, aktivně vytvářet nové možnosti a funkce, abychom nákup zjednodušili,“ řekl.

V posledních měsících Amazon získal souhlas farmaceutických úřadů několika států, aby se stal velkoobchodním distributorem, což je nezbytný krok k prodeji zdravotnického vybavení licencovaným odborným zařízením.

Americký internetový obr by ale ve zdravotnické branži mohl narazit. Nemocnice zatím nemají o zboží od Amazon Business enormní zájem, protože se obávají, že tento způsob nákupů jim nezajistí požadovanou rychlost a kvalitu dodávek. Právě kontinuita dodávek je pro tuto oblast klíčová.

Koncem ledna Amazon spolu se společností Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta a newyorskou bankou JPMorgan Chase & Co oznámil, že vytvoří společnost, která pomůže jejich zaměstnancům ve Spojených státech nalézt kvalitní péči „za rozumnou cenu“. Nová společnost bude nezávislá a bude pracovat bez tlaku na ziskovost. V první fázi se zaměří na technologická řešení s cílem poskytovat „zjednodušenou, vysoce kvalitní a transparentní zdravotní péči“ svým více než 500 tisícům zaměstnanců v USA.

