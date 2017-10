Ztráta soukromí za pohodlnost. Amazon doručí zásilku za zamčené dveře

Konec domlouvání náhradních termínů nebo cest k výdejovým boxům. Amazon chce doručovat co nejrychleji a zároveň co nejpohodlněji pro zákazníky. Komfort má ovšem svou cenu, v případě nejnovější služby Amazon Key je to ztráta soukromí. Kurýr si díky použití nové technologie odemkne dveře a zásilku zanechá přímo v bytu zákazníka. Od listopadu bude služba dostupná ve Spojených státech. Další lokality budou přibývat později.