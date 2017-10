Petr Fiala: Na Klause mladšího se neptejte

Fialův mediální poradce František Cerha těsně před rozhovorem upozornil týdeník Euro, že otázky týkající se Václava Klause mladšího nejsou vítány. Na Fialova vnitrostranického soka se redakce přesto zeptala.

Klaus získal ve sněmovních volbách po Andreji Babišovi druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů a podle nich je současným nejpopulárnějším politikem ODS. Zároveň v minulosti mnohokrát prosazoval vstup ODS do vlády, klidně i s hnutím ANO a Andrejem Babišem. To však Petr Fiala na rozdíl od něj odmítá. Na dotazy o Klausově současném postavení v ODS Fiala odpovídal podrážděně.

„Nerozumíte preferenčním hlasům,” reagoval na rozdíl mezi počtem preferencí pro sebe a pro Klause. Syn bývalého prezidenta získal v Praze celkem téměř 23 tisíc hlasů a dokázal díky tomu přeskočit ze třetího až na první místo. Fiala na jižní Moravě obdržel jen 13 tisíc hlasů.

Současný předseda ODS s Klausem prohrál i v procentuálním vyjádření: Klaus získal téměř 23 procent preferencí, Fiala necelých 19 procent. Praha a jižní Morava jsou přitom z hlediska počtu voličů srovnatelné volební kraje.

Nesoutěžil jsem o preference

„Jsem velmi spokojen s výsledkem, kterého jsme dosáhli. Jsem velmi rád, že jsme zvýšili počet svých voličů o 50 procent, jsem velmi vděčný, jakého výsledku jsme dosáhli na jižní Moravě, kde jsme navýšili počet hlasů o 70 procent,” poukazuje Fiala na „svůj” výsledek v Jihomoravském kraji.

„Já jsem nesoutěžil o preferenční hlasy, byl jsem celostátní lídr ODS a odpovídám za výsledek ODS,” reagoval na další dotaz k úspěchu Klause mladšího, ze kterého má jinak podle svých slov „radost jako i z dalších úspěchů”.

Klause nebude vyzývat ke kandidatuře do čela ODS na lednovém kongresu strany. „Budu rád, když si členové zvolí toho, komu věří,” sdělil pouze s tím, že zatím nemá „takové signály”, že by se Klaus chystal kandidovat na předsedu strany. Klaus to ale dosud nevyloučil.

Oficiální stanovisko vedení

Fiala se v uplynulém týdnu rozhodl usilovat o post předsedy Poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro týdeník Euro uvedl, že jedním z hlavních důvodů je „vyvažování moci” v souvislosti s velkým úspěchem hnutí ANO ve volbách.

Fiala opakovaně odmítl vstup ODS do vlády hnutí ANO, kterému by se podle svých dřívějších vyjádření nebránil Václav Klaus mladší. Ačkoliv po volbách i on hlasoval pro společný postup - tedy odchod do opozice. Fiala se naopak nevyjádřil k možné podpoře Babišova menšinového kabinetu. Tuto variantu přitom v minulém týdnu taktéž odmítal.

Zatímco Fiala v uplynulých dnech dával rozhovory médiím a ujišťoval, že ODS se nechce podílet na budoucí vládě hnutí ANO, Klaus mladší sbíral síly na Šumavě a do vedení své strany se ironicky strefoval na Twitteru.

ODS nebude jednat o vládě (oficiální stanovisko vedení), tak jak vyplnit čas a neflákat se... pic.twitter.com/nmwpexjEuM — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) 26. října 2017

Celý rozhovor s Petrem Fialou najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 30. října a ke stažení je na www.alza.cz/euro