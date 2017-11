Svatý Andrej, první povolaný

Ač všichni vědí, že má Andrej Babiš historicky ke komunistům tak nějak blízko, asi by nebylo správné ho podezřívat z toho, že začal plnit jejich volební program s cílem, aby podpořili jeho kabinet. KSČM je strana bez budoucnosti, ve volbách získala zoufalých 7,76 procenta. Babiš není blázen, aby se s partají více či méně otevřeně spojil. Pokud něco dokáže opravdu dobře, jsou to kupecké počty a pohled do budoucnosti. Navíc pakt s komunisty by jeho hnutí uškodil.

Hrátky s partajemi z okraje politického spektra (zdanění náhrad chce i SPD) mají jednoduchý cíl. Vyprovokovat ostatní strany k tomu, aby se s Babišem spojily. Babiš jim dává nejlepší argument, který v dané chvíli mohou použít. Ten zní: Podívejte se, co je ANO schopné udělat, my do toho prostě musíme, jít, abychom zabránili nejhoršímu.

Tím „nejhorším“ může být zdanění církevních náhrad za nevydaný majetek stejně jako zákon o referendu, který by otevřel cestu k opuštění EU, zrušení senátu nebo zavedení poplatků v nemocnicích. Na každé téma se jistě někdo chytí. V KDU-ČSL se už ježí končící ministr zemědělství Marian Jurečka, jeden z mála, který měl vždy pro Babiše pochopení.

Vše podstatné o povolebním vyjednávání čtěte v rubrice Volby 2017

Politico: Zeman je antihavlovský prezident. S Babišem tvoří „impozantní pár“

Důležité je přitom říct, že Babiš je velmi opatrný. Dosud nevykročil mimo výseč, kterou si stanovil svými předchozími výroky nebo programem ANO. Byť byl členem vládního výboru k církevním restitucím a podle kolegů tam žádné námitky nenosil, církevní náhrady mu podle jeho předchozích stanovisek vždycky vadily.

Stejně tak tomu bude, pokud hodí do stran další granáty, třeba poplatky ve zdravotnictví. Až budou představitelé ČSSD namítat, že o tom Babiš nikdy nemluvil, měli by si vzpomenout na začátek jejich společného vládnutí. A co teprve až začnou snahy o privatizaci zbylých státních podílů, například v Aeroholdingu. To už si spolupráci s ANO na nové vládě odhlasují snad úplně všichni.

Teď není ten správný čas začít křičet a ukazovat prstem na to, jak se ANO spojuje s SPD a komunisty. Babiš začal něco, v čem je už z dob budování svého byznysu velmi dobrý. Jmenuje se to psychologický nátlak.

Přečtěte si další komentáře autora: