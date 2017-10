Andrej o míli před námi

Vše, co nyní veřejnost slyší z úst Andreje Babiše, je jen verbální závoj. Pokud tvrdí, že se schází s politiky, aby řešili nejprve uspořádání sněmovny, jsou jeho myšlenky ve skutečnosti jinde. Babiš dostal tak silnou podporu, jakou nečekal, a ví, že může dělat prakticky cokoliv. Jen to musí udělat rychle.

Pokud má být Jan Švejnar příští premiér, dává to smysl. S hnutím ANO nechce nikdo vládnout kvůli stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo. Babiš by nasazením „odborníka“ odblokoval situaci a zvýšil koaliční potenciál ANO. Lidovci a část ODS se na to už těší. Pokud se někdo bude ptát ČSSD, ti se na to těší také.

Samozřejmě, že takovou taktiku nemůže AB oznámit pár hodin po volbách. Získal silný mandát a tolik preferenčních hlasů, že vstoupit do vyjednávání takto submisivním způsobem prostě ani nejde. Nejprve musí formálně oběhnout neúspěšné kolečko a pak vytáhnout z kapsy jiné řešení.

Čtěte více o volbách a povolebních jednáních:

Pak je tu ale ještě druhá věc. Ač se zdá, že to nejde, ego AB nyní ještě více poporostlo. Zástupy, které za ním stojí, zvolí na jeho doporučení prezidentem kohokoliv. Samotné ANO nemělo až dosud v prezidentské volbě jasno a právě volby mohou být rozhodujícím faktorem. Mimochodem AB se sešel ještě s Martinem Stropnickým, o němž se také uvažovalo jako o možném kandidátovi. Důvod schůzky nechtěl Babiš komentovat. Nicméně v době, kdy by se měl scházet zejména s možnými koaličními partnery, vypadá schůzka se Stropnickým úplně stejně zvláštně jako ta se Švejnarem.

Ale že by měl Babiš tolik odvahy, že by si troufl vymazat Miloše Zemana? Tohle je nejisté. Švejnar tady zřejmě plní roli užitečné figurky. Posuďte sami. Schůzka nebyla neveřejná (i když se utajit určitě dala). Švejnar přišel do průhonické sokolovny v exponovaný čas hlavním vchodem, nechal se vyfotit. Dost pravděpodobně to bude Babišem chytře poslaný vzkaz pro Miloše Zemana, že pokud při nastávajícím vyjednávání o vládě nebude sekat latinu, nasadí mu protikandidáta.

Nepodceňujte Babiše. Za tou nevinou maskou dobráka v roláku, který údajně není politik, je člověk, který má ambici obsadit všechny státní struktury. Jeho žraločí apetit se od doby budování holdingu nezměnil. A kdo tuhle historii zná, ví, jaké se děly věci.

Přečtěte si další komentáře autora: