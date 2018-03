Pavel Zeman: Odvolat mě můžou ze dne na den

Pavel Zeman je dnes historicky nejdéle působícím nejvyšším státním zástupcem v Česku. Sloužit pod trestně stíhaným premiérem mu nevadí. „Přistupuji k tomu velice profesionálně a ctím presumpci neviny,“ říká Zeman.

Jak se nejvyššímu státnímu zástupci pracuje pod trestně stíhaným premiérem?

Nejsem na premiérovi závislý a nespadám pod něj. Státní zastupitelství je nezávislý orgán, takže pro mě žádné „pod“ nebo „nad“ neexistuje.

Stejně bych ale u státního zástupce předpokládal něco jako hypertrofovaný smysl pro spravedlnost nebo – řekněme – pro normálnost. Neuráží záležitost s naším současným předsedou vlády tento váš smysl?

Nebavím se o osobních pocitech, přistupuji k tomu velice profesionálně. K té profesionalitě z mého pohledu patří základní zásady trestního řízení a jednou z nich je presumpce neviny. Pro mě je zcela zásadní, jestli má někdo vůli ovlivňovat práci státního zastupitelství nebo do ní zasahovat, a s tím jsem se zatím ze strany žádného premiéra, včetně tohoto, nesetkal. Mohu proto říct, že si těch lidí z tohoto pohledu vážím a cením si jejich přístupu.

Za dobu, kdy jste nejvyšším státním zástupcem, bylo – pokud pomineme 40. a 50. léta – stíháno suverénně nejvíc vrcholných politiků v našich dějinách. Šlo o dva premiéry...

To je pravda.

… ze čtyř, které jste ve funkci zažil. Několik ministrů a desítky zastupitelů měst a obcí. Není toho trochu moc?

Spíš se ptám na to, jestli toho v předcházejících obdobích nebylo málo. Odpovědět, jestli toho je moc, nebo málo, je těžké. Pokud mám popsat svůj postoj: Ctím právo a svou činností chci posilovat právní stát v této zemi. Jedním ze základních principů právního státu je, aby si lidé byli rovni, aby existovalo právo na spravedlivý proces a lidé si byli před zákonem rovni. A rovnost před zákonem pro mě znamená, že se trestné činy stíhají bez ohledu na to, o koho jde.

Proč ale počet těch případů podle vás tak narostl?

Podle mého názoru jsme zintenzivnili naši práci. Ne snad vůči politikům, ale zaměřili jsme se na problémy typu veřejných zakázek. Naučili jsme se to dělat, máme specializované státní zástupce a pouštíme se do věcí, do kterých se možná předtím nešlo. Problém podle mě není ve státním zastupitelství ani v policii. Máme trestní zákoník, trestní řád, zásadu legality, zásadu oficiality a to znamená, že když se dozvíme o nějakém trestném činu, musíme ho stíhat.

