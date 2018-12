Jak princ Lubomír zachránil království

Kdysi dávno, podle kronik 28. června 2018, když se od víly Karly odvrátil lesní bůžek Andrej i král země Miloš a musela ze zámku utéct do vyhnanství, převzal její meč chytrý princ Lubomír. Přistoupily k němu dvě sudičky. První řekla: „Budeš vládnout moudře, ale až dosáhneš půl roku ve funkci, objeví se ti ve snu princezna Madr. Je krásná, ale když si ji rychle nevybereš, její otec, izraelský král, vyhlásí celé tvé zemi válku!“

Naštěstí tu byla ještě druhá sudička. A ta vystrašeného Lubomíra uklidnila: „Jsi ale tak bystrý, že tě rychle napadne, jak problém VYŘEŠIT a ochránit sebe i své poddané od války. Rozumíš mi, ty to VYŘEŠÍŠ!“ Sotva to dořekla, obě ženy zmizely a Lubomír zůstal sám.

Během několika dnů na kletbu zapomněl. Jeho království si zrovna připomínalo sto roků založení a kvůli samým oslavám neměl čas přemýšlet nad minulostí. Jindy se zase celá země zahalila do černého sukna, když několik mušketýrů podlehlo za devíti horami a za devíti moři patnáctihlavé sani.

Stoprocentně letos. Metnar chce izraelské radary

A tak se rychle přiblížil 28. prosinec, kdy měl princ Lubomír oslavit své šestiměsíční výročí. Jedné adventní noci se mu skutečně zjevila izraelská princezna Madr a do puntíku se splnilo to, co mu předpověděla sudička. Od té doby nemyslel na nic jiného.

Stále víc poddaných chtělo vědět, jak tuhle kletbu, s níž si před ním neporadil zapomnětlivý černokněžník Martin ani víla Karla, rozetne. Až jednou mu došlo, co mu poradila druhá sudička. Princ Lubomír do všech krajů světa vyslal své posly s depeší: „Princeznu Madr VYŘEŠÍME do konce letošního roku.“

Princ Lubomír tak zachránil království před válkou s izraelským králem a celá země si oddychla a začala se těšit na velkou svatbu z rozumu, o níž se mluví už dvě léta.

Zazvonil zvonec a vojenské pohádky je konec. Alespoň tedy na pár dnů, než princ Lubomír konečně vysvětlí, co vlastně znamená to slovo „VYŘEŠÍME“.

Přečtěte si další komentáře autora: