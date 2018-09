Vrchol Dnů NATO? Koncert pravých Ramsteinů v kostele

Nebýt dvou bílých plakátů na autobusové zastávce na ostravské periferii, o vystoupení bych nevěděl. Těžko plísnit pořadatele Dnů NATO a magistrát města za podceněnou propagaci, když pro naprostou většinu lidí znamená přehlídka hlavně jen nekonečnou víkendovou cestu autem na mošnovské letiště a několik vojenských letadel ve vzduchu. I tak by si páteční hudební vystoupení amerických vojáků ze základny Ramstein zasloužilo mnohem větší publikum.

Aby bylo jasno. Pokud je pro někoho symbolem armádních umělců kýčovitý ruský spolek Alexandrovci, z katedrály Božského Spasitele by nejspíš velmi rychle utekl. The US Air Forces In Europe Band má totiž nejen vkus a kvalitní hudebníky, ale zároveň i cit pro výběr melodií.

Po divokém rock’n’rollovém startu s melodií Elvise Presleyho se muzikanti v uniformách - kteří se před oltářem katedrály neustále střídali a vidět byly klarinety, pozoun, hoboj či trubky - dostali i k jazzovým opusům a třeba i skladbě Summertime od George Gershwina.

Jestli měl mít páteční večer nějaký vrchol, přišel s úvodní sekvencí Larga z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Melodii silnou samu o sobě Američané věnovali třem českým vojákům, kteří v srpnu padli v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. Jestli chtěly vzdát Spojené státy hold svým spojencům a kolegům, lépe to nešlo.

Dobře vygradovaný koncert nutil lidi sedící v dřevěných lavicích dupat do rytmu i tleskat muzikantům za velice dobře zvládnutá sóla. Úsměvy na tvářích, když si pak hudebníci s každým odcházejícím podávali ruku, mluvily za vše.

Pokud tak letošní Dny NATO něčím vyčnívaly, nebyl to hromadný průlet nad letištěm ani tisícovky papírových vlčích máků na nebi. Byl to právě páteční koncert v katedrále. Přiznejme si, samotná letecká show v Mošnově už není tak ohromující, jako když třeba poprvé dorazil letoun B-52, a pořadatelé budou muset hledat nějaké speciality, aby nejeli jen ze setrvačnosti. Což program The US Air Forces In Europe Band bohatě splnil.

