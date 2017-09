Kšaft umírající matky ČSSD

Nejprve se zastavme u Sobotkova poselství. Odcházející premiér vydal svá doporučení jako součást bilance končícího kabinetu. Je jich celkem sedm a premiér by například rád, aby jeho následovníci tlačili na zvyšování platů a zvýšení konkurenceschopnosti země tím, že se odkloní od konceptu automobilové montovny, ke kterému mimochodem ČSSD tak silně přispěla. Také apeluje na bezpečnost země a další obecné věci. Pokud tyhle teze budou to jediné, co po Sobotkovi zůstane, bude to vlastně vyčerpávající zpráva o jeho historické stopě v českých dějinách.

To spisy Jana Chvojky jsou o něco zajímavější. Jde o výsledek schůzek odborníků na ústavu, kteří radí, jak zpřesnit či upravit tento základní právní dokument. Prezident by podle úprav už například nemohl sám sjednávat mezinárodní smlouvy, snížit by se mělo i kvorum zákonodárců potřebných pro podání ústavní žaloby na prezidenta. Odborníci také navrhují třeba delší čas pro projednávání zákonů v Senátu.

Chvojka všechna ta doporučení vzal, dal do desek a zřejmě převázal stužkou. Čekat budou na nové složení obou komor parlamentu. Problém je v tom, že ani Chvojka ani Sobotka před sebou nemají kulantně řečeno rozjetou politickou kariéru. Vzhledem k tomu, že všechna jejich doporučení záleží na vůli příštího kabinetu, kde už nebudou oni ani jejich ČSSD hrát dominantní roli, padají ony teze tak nějak pod stůl.

Jediný, kdo by je musel sebrat, je budoucí premiér Andrej Babiš. A dovede si někdo představit, že by vládní program postavil podle notiček Sobotky, o kterém dříve prohlásil, že je to „největší svině, kterou kdy poznal“? Začal by Babiš s osekáváním prezidentských pravomocí v době vrcholící kampaně Miloše Zemana? Co kdyby MZ vyhrál, přece by Babiš svému jedinému spojenci nemohl ničit hračku.

V té záplavě z uplynulého volebního období to možná zapadne, ale ČSSD udělala další zbytečnou věc. Voličům svými testamenty vzkazuje, že si nevěří. Asi ví proč.

