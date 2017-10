Pospíšil: TOP 09 se zaklepala. Je to katastrofální neúspěch

„Velmi bych uvítal, kdyby tyto tři strany byly schopné najít shodu například na společných kandidátech do senátních voleb. Kdyby se někde podařilo sestavit společnou komunální kandidátku,” říká Pospíšil v rozhovoru pro týdeník Euro.

Ovlivní vás nějak doporučení Miroslava Kalouska?

Já teprve vstupuji do TOP 09. Zatím jsem se nerozhodl pro kandidaturu na nějakou funkci. Budu poslouchat názory všech členů TOP 09, zapojím se do těch debat. Pak uvidíme.

Jak tedy vnímáte toto doporučení?

Já si vyslechnu i doporučení ostatních členů TOP 09. Je to demokratická strana. Může se stát, že nebudu kandidovat na žádnou funkci, pouze se přihlásím k tomu, že pomohu TOP 09 v komunálních volbách příští rok. Tohle je mé gesto v reakci na to, jak TOP 09 katastrofálně neuspěla. Není to žádný můj promyšlený plán.

Sjednotitelů pravice je více:

Kdy jste poslal přihlášku ke vstupu do strany?

V den prohry. Během soboty jsem podepsal a poslal přihlášku svým kolegům a přátelům z Prahy 6.

Proč vstupujete v Praze a ne ve své domovské Plzni?

Zaprvé v Praze 6 mám své přátele a zadruhé Muzeum Kampa, tedy nadace, kterou spravuji, tam má hotel a jiné aktivity. Nabídli mi to v sobotu. Bylo to mé hrozně spontánní gesto vůči straně, která měla 18, pak 15 a teď 5 procent. Mnozí se od tohoto subjektu teď jistě odklání. Já jsem tím chtěl říct: já furt věřím v TOP 09, v myšlenky Karla Schwarzenberga a Václava Havla.

Sjednocení pravice

Proč jste nevstoupil do strany už dříve?

Nevstoupil jsem, když jsme v roce 2014 získali 15 procent v evropských volbách. Nevstoupil jsem ani v době, kdy jsem dostal 25 procent preferenčních hlasů v krajských volbách. Pořád jsem měl pocit, že má spolupráce jako europoslance se stranou stačí a není třeba mého symbolického vstupu. Teď ten pocit silně mám, protože 5 procent je velmi slabý výsledek, velká prohra. Ta strana se zaklepala.

Čtěte povolební rozhovor se šéfem Pirátské strany:

Kde jsou podle vás příčiny té prohry?

Problém je v tom, že liberální volič, který v minulosti volil TOP 09, přešel teď k Pirátům. Ten obrovský nárůst Pirátů zvláště v Praze ukazuje na to, že TOP 09 ztratila své bývalé voliče. Je třeba, aby to TOP 09 zanalyzovala a nelhala si do kapsy.

Vše o povolebním vývoji čtěte v rubrice Volby 2017

Měly by se středopravicové strany, které se dostaly do sněmovny, dohodnout na nějaké bližší spolupráci?

Já bych to velmi uvítal. Já sám jsem byl zvolen na kandidátce TOP 09 a Starostů, což je důkaz úspěšné spolupráce. S KDU-ČSL sedíme v jedné skupině poslanců Evropského parlamentu a ta komunikace je velmi dobrá. Velmi bych uvítal, kdyby tyto tři strany byly schopné najít shodu například na společných kandidátech do senátních voleb. Kdyby se někde podařilo sestavit společnou komunální kandidátku.

Čtěte také: