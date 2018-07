Dopravně klikací martýrium

Kdo si myslel, že doprava v Praze už nemůže kolabovat více, toho začátek prázdnin přesvědčil o opaku. Všudypřítomné uzavírky, dopravní zácpy, zablokované tramvaje a přímo ohrožené životy lidí (blízcí autora Reaktoru byli v jeden jediný den svědky hned dvou srážek vynervovaných šoférů s tramvají a sám autor byl u tří případů, kdy se řidiči tramvaje podařilo na poslední chvíli kolizi zabránit) jsou opět denní realitou.

V této souvislosti je dobré zmínit nedávný rozhovor týdeníku Euro s šéfem firmy Robert Bosch v Česku Milanem Šlachtou. Ten tvrdí, že v blízkém budoucnu se doprava neobejde bez perfektně fungujících aplikací, které s naprostou spolehlivostí navrhnou uživatelům nejrychlejší (nebo nejlevnější či nejkomfortnější, záleží na potřebě jednotlivců) způsob dopravy z bodu A do bodu B. Miliardové investice do výstavby dopravní infrastruktury se bez toho minou účinkem.

Přiznám se, že k tomuto tvrzení jsem byl původně trochu skeptický. O opaku mě však přesvědčila situace na železnici v průběhu uplynulého prodlouženého víkendu. Pokud jste si chtěli zakoupit jízdenku třeba mezi Ostravou a Prahou s jistotou místa k sezení, bylo potřeba si vyčlenit hodinu a více volného času.

V Německu již mají plán nazvaný „Digitální koleje“:

Systém Idos.cz sice spolehlivě vyhledá spojení, zda jsou v zobrazených vlacích volná místa, se však už nedozvíte. Je tedy potřeba se zdlouhavě proklikat stránkami všech tří dopravců. Méně času strávíte u soukromníků Leo Express a RegioJet, které neumožňují koupit jízdenku bez místa, a že je daný vlak obsazen, zjistíte tedy poměrně brzy.

V e-shopu ČD strávíte času mnohem více. Poté, co zdlouhavě zadáte, kam, kdy a případě s jako slevou chcete jet, se dozvíte, že místa ve vlaku jsou obsazená, a pokud nechcete stát na chodbě, musíte začít znovu od začátku. Když však chcete třeba místo v populárním dětském kupé RegioJet, čeká vás zdlouhavé proklikávání i tam.

Navzdory tomu, že v takových situacích se ještě volná místa najít dají, pokud nezbytně netrváte na jednom konkrétním vlaku, klikací martýrium nejednoho cestujícího odradí a rozhodne se raději pro cestu vlastním vozem. Že si tak moc nepomůže, a pokud neustrne v koloně již v hlavní městě, s jistotou to bude na D1, si v naštvanosti na uživatelsky nepřívětivý systém nepřipouští. Přitom by stačila aplikace, která by data o obsazenosti všech dopravců propojila a nabídla spoj podle přesně zadaných kritérií.

Oprava D1 ve skluzu: ŘSD zvažuje výměnu dodavatele

Nemusíme přitom chodit až tak daleko, zkvalitnit cestování díky dostupným a snadno dohledatelných datům dokáže i zdánlivá drobnost. Například nizozemské dráhy ve svém vyhledávači vedle času odjezdu spoje automaticky zobrazují i číslo nástupiště. Jde o detail, pokud však přestupujete ze zpožděného vlaku (což je v Česku spíš pravidlo než výjimka) na jiný spoj, jedná se o informaci k nezaplacení. Ušetříte si zběsilý běh z nástupiště k informační ceduli v nádražní budově a zase zpět.

Aby však něco podobného fungovalo, je potřeba, aby se klíčová data ze všech možných zdrojů někde sbíhala, zpracovávala a poskytovala v přehledné podobě uživatelům. Dopravce k tomu nic nenutí, a je proto potřeba, aby nastoupil stát. Možná by bylo namístě, aby se namísto každoročního záplatování rozbitých silnic uprostřed zimy přesměrovala část prostředků právě do digitalizace tuzemské dopravy. To bychom však po politicích chtěli vizionářství, které dalece přesahuje jejich myšlenkové obzory. Ty obvykle končí u nefunkční a přežité wifi v tramvaji.

