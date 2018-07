Miliony cestujících navíc bez nových kolejí. Digitalizace drah má Němce stát bilion korun

Pilotní projekt se chystá v Hamburku a na starosti ho má šéf infrastruktury Deutsche Bahn Ronald Pofalla. O smysluplnosti masivní investice chce přesvědčit nejen spolkovou vládu, ale také evropské politiky, před něž předstoupí dnes v Bruselu.

Několik linek S-bahnu v Hamburku má ukázat funkčnost bezpečnostního drážního systému ETCS, kterým by vzápětí měly být vybaveny páteřní trať od severu k jihu a dopravní uzel u Stuttgartu. Celý program zvaný Digitální koleje má financovat stát s pomocí EU.

Podle profesora Technické univerzity Berlín Markuse Hechta bude železnice vybavená tímto systémem nejen výkonnější, ale i spolehlivější. Právě spolehlivost je tím, co se z německých kolejí v posledních letech vytrácí, když průměrné zpoždění na dálkových tratích aktuálně dosahuje rekordních hodnot, píše web deníku Handelsblatt.

Vodík se vrací do dopravy. Comeback alternativního paliva ale naráží na problémy

Francouzský výrobce Alstom, který na německé koleje dodal 176 rychlovlaků ICE, již své soupravy vybavil odpovídající technikou. Také pro výrobce rychlovlaků je ETCS základem digitalizačního programu.

Systém ETCS má oproti stávajícím řídicím soustavám několik předností. Obejde se například bez signalizace na tratích. Zároveň je schopen integrovat 20 různých bezpečnostních systémů fungujících v Evropě, což zrychlí příhraniční dopravu. Největší výhodou je ale možnost vypouštět vlaky v kratších intervalech.

Náklady na Digitální koleje pro spolkové ministerstvo dopravy vyčíslila společnost PwC. Zpráva ještě není hotova, ale vládní kruhy již skloňují částku 35 miliard eur. „Byly by to dobře vynaložené peníze,“ řekl Handelsblattu Pofalla. Výstavba konvenčních kolejí s adekvátním rozšířením přepravní kapacity by totiž podle Pofally byla dražší – vyšla by na 50 miliard.

Nasazení systému na první tři zmíněné drážní úseky má stát tři miliardy eur a v běhu má být od roku 2025. Důležité je plné zatížení zvolených tratí, aby ETCS mohl ukázat svou výkonnost.

Podle expertů je digitální zabezpečení provozu správným krokem. Přesto se objevuje i drobná kritika. Ačkoli to vypadá jako rázný krok vpřed, podle Hechta je ETCS systém ozkoušený a připravený k využití již 25 let.

Dále čtěte: