Do soukromých aerolinek by stát investoval, do své armády nikoli

Letecká společnost Smartwings se stala fetišem několika politiků, kteří by rádi její těžké problémy vyřešili státními miliardami. Pravdou ovšem je, že Česko přežije i bez „znárodněných“ aerolinií.

Těžko se laskavému čtenář rozhoduje, jestli ten návrh je hloupý z poloviny, ze dvou třetin nebo úplně. Vstup státu do soukromé společnosti Smartwings, jíž navíc „zdobí“ těžko přehledná vlastnická struktura, by neobhájil ani ten nejlepší advokát. Chápu, že v monstrózním 300miliardovém schodku by se ty miliardy, které by spolkla sanace aerolinek, ztratily. Jenže ztratily by se napořád.

Pokud už ministr průmyslu Karel Havlíček vypustí lakmusový papírek, aby vláda zjistila, jak na možnost odkoupení až stoprocentního podílu Smartwings zareaguje veřejnost, s tím, že po pár letech může Česko aerolinky zase odprodat a navrch prý se ziskem, jde o nesmyslný konstrukt. Pamatujete si ještě, za kolik se stát v roce 2013 zbavil svého 44procentního podílu v ČSA? Pro zapomnětlivé – za 67,5 milionu korun.

Pozornost si žádá i účast Číňanů ve Smartwings, kteří ve firmě drží nezanedbatelný podíl. A jestliže se Praha – tedy alespoň Hradčany – kasají tak silným partnerstvím s Pekingem, nemohli by tři mušketýři Mynář & Nejedlý & Tvrdík požádat čínské státní investory, aby Smartwings zachránili oni jako spolumajitelé a Česká republika se mohla soustředit na důležitější věci? Ostatně jakže to bylo na těch draze zaplacených krabicích s ochrannými pomůckami? „Každá epidemie jednou skončí. Ale česko-čínké přátelství přetrvá.“

Pravdou samozřejmě může být, že pro některé ministry jsou státem vlastněné aerolinky velkým fetišem, ve kterém se prostě zhlédli. Proto navrhuju jediné. Na vojenském letišti Kbely provozuje česká armáda takzvanou „vládní letku“. Generální štáb i ministerstvo obrany už dlouho upozorňují, že skvadra potřebuje modernizaci a rozšíření.

Místo podivných debat o zestátnění Smartwings může stát vzít několik miliard a ihned koupit velké nákladní a osobní letouny. Právě ty se mohou – narozdíl od soukromých aerolinek vlastněných blízkým přítelem Andreje Babiše – stát oním strategickým prvkem České republiky. Třeba i pro evakuaci Čechů ze zahraničí, během níž v uplynulých týdnech Smartwings utržila desítky milionů korun.

Smartwings jsou samozřejmě v těžké situaci. Stejně jako obrovské množství jiných firem. Jenže k nim se vláda Andreje Babiše zdaleka tak blahosklonně nechová.​