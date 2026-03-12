Bez kvalitního hardwaru a datacenter se žádná AI firma prostě neobejde. Český EMUN otevírá nový fond, hodlá investovat přes půl miliardy

Vyznat se v obrovském množství softwarových firem zabývajících se rozvojem umělé inteligence je v poslední době čím dál složitější. Ještě těžší je odhadnout, jaká společnost má skutečný potenciál uspět. Což představuje velkou překážku pro řadu investorů, kteří často nevědí, jak na umělé inteligenci vydělat.
Jedna jistota ale bez ohledu na vítěze současného AI závodu přeci jen existuje, a sice že žádná firma se neobejde bez kvalitního hardwaru. No a právě s ohledem na tuto skutečnost oznámila investiční společnost EMUN vznik nového přístupového fondu EMUN AI Infrastructure Partnership Access OPF (AIA), který se má zaměřit na výstavbu a provoz datových center i související energetické infrastruktury pro potřeby AI.
„Rozvoj umělé inteligence dnes stojí především na infrastruktuře, na dostupnosti výpočetního výkonu a stabilních energetických zdrojích. Datová centra se stávají kritickou infrastrukturou digitální ekonomiky. Investice do AI infrastruktury proto vnímáme jako strategickou, dlouhodobou příležitost s výrazným strukturálním růstem,“ uvedl Filip Savi, partner EMUNu.
Investice zamíří hlavně do Ameriky
Projekt AI Infrastructure Partnership byl založen společnostmi BlackRock, MGX, Microsoft a NVIDIA, přičemž jeho hlavním cílem je právě rozšíření kapacity infrastruktury pro umělou inteligenci. Platforma cílí na dlouhodobé investice primárně do velkých (hyperscale) datových center a výpočetních kapacit, vedle toho se chce ale zaměřit i na energetické zdroje, které jsou nezbytné pro další škálování AI technologií.
„Fond může investovat část kapitálu do energetické infrastruktury spjaté s generováním elektřiny pro pohánění datových center. V praxi se jedná o decentralizovaná řešení bez napojení na veřejnou elektrickou síť. Datacentra navíc potřebují velmi spolehlivý a stabilní zdroj energie. Investice tedy budou mířit hlavně na ,BTM‘ řešení, která vyrábí a dodávají elektřinu napřímo, typicky z obnovitelných zdrojů či zemního plynu v kombinaci s bateriovými úložišti,“ vysvětlil Savi redakci Euro.cz.
Strategie AIA kombinuje development nových projektů s akvizicemi již dokončených, stabilně fungujících datových center. Geograficky pak mají investice zamířit především do Spojených států a dalších členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přičemž celkově chce fond do různých příležitostí alokovat více než 500 milionů korun.
„Naše strategie bude zhruba z 60 až 70 procent zaměřena na Ameriku. To souvisí hlavně s aktuální poptávkou po nové výstavbě, která přichází zejména z tohoto regionu, kde sídlí big tech společnosti, což jsou hlavní uživatelé datacenter. Vidíme však i potenciál v Evropě, kde se dokonce odhaduje rychlejší růst než v USA, jelikož růst jako takový vychází z nižšího základu. V našem diverzifikovaném fondu GPI tedy držíme expozici na datacentrové platformy jako Vantage, QTS nebo Yondr, jež mohou být vhodným akvizičním cílem,“ doplnil Savi.
Roční výnos kolem 12 procent
Aktuální vysokou poptávku po výpočetních centrech dokládají i nedávné investice těch největších společností v oboru. Zatímco ještě v roce 2024 byly celkové kapitálové výdaje Amazonu, Alphabetu, Microsoftu, Mety a Oraclu na úrovni asi 230 miliard dolarů (přibližně 5,5 bilionu korun), letos už chtějí ty stejné firmy investovat takřka dvakrát tolik.
I díky tomuto nárůstu jsou v EMUNu přesvědčeni, že výstavba datacenter může být coby další investiční směr pověstnou trefou do černého. První investiční kolo fondu AIA se má uskutečnit ještě v průběhu března. „Aktuálně plánujeme investovat na horizontu pěti až sedmi let, přičemž během našeho investičního horizontu míříme na výnos kolem dvanácti procent ročně. Odhadujeme, že následující léta budou pro novou výstavbu nejzajímavější, následně se poptávka s nabídkou vyrovná, trh se stabilizuje a již nabídne příležitosti s nižším profilem výnosu a rizika,“ řekl naší redakci Savi.
Podobný názor vyslovil rovněž investiční ředitel a partner EMUN Leoš Jirman. „AI infrastruktura představuje jednu z nejatraktivnějších oblastí globálních privátních trhů. Kombinuje totiž dlouhodobý infrastrukturní charakter s masivním růstem poptávky po výpočetním výkonu. Pro dlouhodobá portfolia jde o strategickou expozici, která může sehrát podobnou roli, jakou v minulosti sehrály investice do energetiky, dopravní infrastruktury či logistiky,“ uzavřel.