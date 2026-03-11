České startupy trápí nedostatek investorů. Stojí za ním nízká likvidita trhu i špatná informovanost a podpora

Český startupový ekosystém aktuálně naráží na své limity. Vyplývá to z nového průzkumu mezi investory, který realizovala investiční společnost DEPO Ventures ve spolupráci s Českou startupovou asociací a dalšími partnery. Podle jeho výsledků totiž stávající investoři plánují své investice omezit, zatímco příchod těch nových se výrazně zpomaluje.
Ještě před dvěma lety byl jejich podíl asi 35procentní, nyní se však nachází na pouhých 14 procentech. Největší propad nastal u takzvaných andělských investorů, kteří neváhají vložit vlastní finanční prostředky do začínajících firem a zároveň jim předávat i své know-how a další cenné zkušenosti. V roce 2022 by se takto dalo označit hned 13 procent všech investorských nováčků, letos nicméně tvoří už jen tříprocentní podíl.
Nepříjemným zjištěním je též fakt, že 14 procent stávajících investorů chce v roce 2026 investice omezit, a další necelá pětina je dokonce plánuje zcela zastavit. Ještě v roce 2024 se jich přitom pro úplné zastavení investic vyslovovalo pětkrát méně.
Nutno každopádně zdůraznit, že přístup investorů je napříč jednotlivými skupinami odlišný a rozhodně se nedá nijak zobecňovat. Zatímco generální partneři VC fondů jsou optimističtí a 41 procent z nich letos plánuje své investice navýšit, soukromí investoři jsou opatrnější a zaujímají vyčkávací pozici – omezení či úplné zastavení chystá nadpoloviční většina z nich. Z toho podle DEPO Ventures nicméně tak či tak vyplývá, že stávající investoři růst ekosystému v současném nastavení v žádném případě dlouhodobě neutáhnou.
Investoři často nevědí, jak začít
Co dalšího nový průzkum ukazuje? Tak například skutečnost, že hlavním problémem českého startupového trhu není nedostatek kapitálu, ale spíše dynamika celého ekosystému. Investoři si stěžují třeba na omezený počet kvalitních startupových příležitostí a také na nízkou likviditu trhu. Pomalejší exity totiž znamenají, že kapitál zůstává vázaný ve starších investicích, což neumožňuje peníze dále reinvestovat.
„Data z průzkumu bourají mýtus o nedostatku kapitálu na trhu. Řada investorů vyčkává na zhodnocení svých stávajících portfolií, zatímco nových investorů přibývá mnohem méně, než by bylo pro další rozvoj trhu potřeba,” podotýká Eliška Vámošová, autorka průzkumu a marketingová ředitelka DEPO Ventures.
Nové údaje zároveň jasně potvrzují, že část investorů se startupům cíleně vyhýbá a zaměřuje se na jiná aktiva. Asi 57 procent z nich přitom v dotazníku uvedlo, že by do takovýchto firem investovali, pokud by měli více informací a podpory.
Hlavní bariérou je v tomto ohledu jednoznačně fakt, že čtyři z deseti investorů jednoduše neví, jak se startupovým investováním začít. Potenciální zájemci by proto uvítali větší podporu při orientaci na trhu – víc než polovina z nich by ocenila pomoc s identifikací kvalitních startupů a 36 procent dalších možnost ko-investovat.
Zásadní jsou daňové pobídky
Prvním krokem k odemknutí nového kapitálu je dle odborníků větší důraz na edukaci a zpřístupnění investičního prostředí. K tomu může dojít třeba prostřednictvím vzdělávacích programů, komunitních setkání či odborných akcí, jako je například každoroční Czech Startup Week nebo konference Engaged Investments.
Zásadní roli hraje i zdejší legislativa, kterou dotazovaní na škále od jedné do pěti ohodnotili trojkou, což značí velký prostor pro zlepšení. České prostředí brzdí například bariéry při zapojování kapitálů z penzijních fondů nebo složitá administrace zaměstnaneckých akcií (ESOP). Velké dopady na celý trh by ale mohly mít také změny v oblasti daní.
„Český startupový kapitál stojí na křižovatce. Sledujeme historicky nejnižší vstup nových investorů, přičemž téměř pětina těch stávajících neplánuje být v roce 2026 investičně aktivní. Zároveň více než tři čtvrtiny respondentů podporují zavedení daňových pobídek pro startupové investory i penzijní fondy. To je jasný mandát ke změně. Budoucnost Česka je v inovacích – pokud chceme, aby české ambice zvedaly hodnotu naší ekonomiky, musíme vytvořit konkurenceschopné prostředí, které motivuje investory a kapitál,“ shrnuje předseda České startupové asociace Jiří Vicherek.
AI, obranné technologie a vesmír
Průzkum DEPO Ventures odhaluje rovněž to, že stále více startupových investorů se rozhlíží i za hranicemi České republiky. Zatímco loni cílila čistě na tuzemský trh více než čtvrtina z nich, letos se jejich podíl propadl o polovinu na pouhých 12,5 procenta. Naopak čtyři z deseti investorů se zaměřují na okolní země, tedy na region střední a východní Evropy.
Zajímavým jevem je také rostoucí zájem investorů o odvětví a technologie, které podporují evropskou odolnost a suverenitu. Týká se to zejména obranného sektoru a technologií dvojího užití, na něž se zaměřuje 39 procent investorů. V popředí jejich zájmu jsou také technologicky náročnější deeptech a hard-tech projekty, třeba ve vesmírném odvětví. Vůbec nejsilnějším investičním tématem ovšem nadále zůstává umělá inteligence, na kterou se aktuálně soustředí asi 83 procent investorů.
„Český venture kapitálový trh dospívá a investoři začínají přemýšlet strategicky. Umělá inteligence, obranné technologie nebo vesmír – to už nejsou jen buzzwordy, ale sektory, kde se rodí budoucí evropští lídři. To, co nás reálně brzdí, je spíš nedostatek kvalitních příležitostí a slabá podpora startupového investování. To je výzva, kterou lze řešit a my na ní aktivně pracujeme,“ uzavírá Petr Šíma, generální partner DEPO Ventures a člen Správní rady České startupové asociace.