Dva bráchové z Ostravy chtějí rozhýbat Česko. Na jejich švihadla sází i zápasník Procházka, teď představují novou mobilní appku

A koukej švihat! Tuhle větu slyšel z úst svých rodičů, učitelů, trenérů, ba možná i šéfů párkrát v životě už asi každý. Tomáš a Marek Vaněčkovi jí ale dávají úplně jiný rozměr. Respektive spíš doslova aplikují to, co se v ní říká.
Je tomu už 10 let, co dva bráchové z Ostravy založili značku Švihej, jejímž cílem není – vedle snahy podnikat v tom, co je baví – nic jiného než rozhýbat celé Česko (a Slovensko). Tedy lépe řečeno rozšvihat.
Rukojeti, které neprasknou ani pod autem
K nápadu vybudovat společnou firmu je, jak už to bývá, přivedla vlastní zkušenost. Oba mají sport velice rádi a věnují se mu dlouhodobě. A protože švihadlo je jakási univerzální sportovní pomůcka, přicházeli s ním do styku takřka nepřetržitě. Naneštěstí, žádné v tu dobu na trhu dostupné jim dlouho nevydrželo. Nebo vlastně, naštěstí, neboť právě proto se rozhodli vymyslet a vyvinout své vlastní.
Dnes jejich sortiment čítá desítky položek. Každé švihadlo je jiné a jejich přednosti se liší. Svoji pomyslnou vlajkovou loď, kterým je produkt nazvaný Katana Rope, vyvíjeli déle než rok. „Většina švihadel má krátké rukojeti – Katana je má prodloužené. Díky tomu se švihadlo snáz ovládá, člověk má lepší cit pro švihání a techniku se naučí rychleji,“ představuje pro naši redakci jednu z hlavních předností Marek, mladší z obou bratří.
Rukojeti jsou podle něj upravené tak, aby neklouzaly, a to ani při intenzivním tréninku se zpocenýma rukama. A pověstná je i jejich odolnost, kterou se zakladatelé Švihej rozhodli otestovat tak, že je přejeli autem. Výsledek? Vydržely.
Další praktickou vychytávkou jsou korálky. „Hodně lidí korálkové švihadlo vůbec nezná. Korálky drží tvar, nekroutí se a jsou o trochu těžší než klasické lanko – což je přesně to, co začátečník potřebuje. Těžší švihadlo dává lepší zpětnou vazbu a technika se učí rychleji,“ konstatuje Marek s tím, že téměř veškerá jejich produkce vzniká v Česku, protože tak mohou „ladit každý detail a kontrolovat kvalitu“.
Limitovaná edice
Že zmiňované švihadlo Katana Rope pokládají oba sourozenci za jedno z nejvydařenějších, jaké se jim během oněch 10 let podařilo vyvinout, dokazuje mimo jiné limitovaná edice, kterou představili vloni na podzim. Stalo se tak u příležitosti navázání spolupráce se slavným českým zápasníkem Jiřím „BJP“ Procházkou.
„Když jsme zjistili, že při tréninku používá naše švihadlo, byla to pro nás jasná příležitost k propojení,“ přiblížil v listopadu okolnosti zrodu tohoto partnerství Tomáš. „Skákání přes švihadlo zařazuji do každého tréninku. Aktivuje celé tělo, pomáhá držet rytmus i posturu a funguje jako efektivní forma kondiční přípravy,“ nechal se tehdy slyšet Procházka.
Trénink hrou
Součástí spolupráce mezi sourozenci Vaněčkovými a fenoménem Procházkou je rovněž série výukových videí, která se zaměřují nejen na správné nastavení délky švihadla, ale i samotnou techniku skákání. Jsou umístěna na internetovém online portálu společnosti, přičemž přístup k nim mají všichni ti, kdo si uvedenou limitovanou edici zakoupili.
Dříve Tomáš s Markem na tomto místě publikovali jednoduché tréninkové plány v PDFku. Zmiňovaná videa přišla na řadu až později. Nyní se nicméně rozhodli tento segment posunout ještě o úroveň výš a spustili vlastní mobilní aplikaci, jejímž cílem je propojit trénink, technologii a komunitu do jednoho funkčního ekosystému.
Nová appka je pojata „hravým způsobem“. Disponuje gamifikačními prvky, prostřednictvím kterých uživatelé plní výzvy, postupují jednotlivými úrovněmi, soutěží v žebříčcích a sbírají ocenění. „Chtěli jsme vytvořit prostředí, kam se lidé budou vracet. Kde splní trénink, vyskočí jim konfety, získají odznak, nahrají video prvního dvojšvihu nebo jiného triku a komunita jim napíše, že jsou borci,“ objasňuje Marek.
Základní verze zbrusu nové appky je zdarma. Prémiová pak vyjde na 299 korun měsíčně, respektive 1 999 Kč na celý rok. „Naše filozofie je jednoduchá – chceme lidi motivovat k pohybu a nechceme jim bránit v progresu. Ve free verzi lze zdarma zapisovat přeskoky, sledovat svůj pokrok, k dispozici jsou i vybraná videa, lze přidávat fotky (i videa) i sbírat odznaky. Majitelé Apple Watch mají ve volném režimu k dispozici počítání přeskoků, které se pak automaticky propíšou do systému,“ vysvětluje dále.
V rámci placené verze jsou pak k dispozici pokročilé statistiky, kompletní tréninkové plány, počítadlo přeskoků skrz kameru v telefonu a plná knihovna videí. Samozřejmostí je rovněž pravidelně přidávaný nový obsah: „V Premium verzi najdete i Cestu ,Šviháka‘, což je náš nejoblíbenější tréninkový plán, kde je více než 50 videí, vše krok za krokem od úplné nuly pro naprosté začátečníky. Roční předplatné zahrnuje šedesátidenní garanci vrácení peněz.“
Aby lidé zůstali motivovaní
V současnosti má celý „Švihej portál“ přes 60 tisíc registrovaných uživatelů, lidí s prémiovým předplatným jsou tisíce. A přestože jsou tyto počty samy o sobě celkem slušné, oba bráchové vědí, že vyhráno zdaleka nemají – v jejich branži totiž vše závisí na tom, jak dlouho se jim podaří udržet své zákazníky dostatečně motivované.
„Ve sportu je to klasika: člověk nastartuje, vydrží pár týdnů, a pak motivace opadne a prémiové předplatné deaktivuje. Říká se tomu ,churn rate‘, udává se v procentech a my s tím aktivně bojujeme,“ říká Marek naší redakci s tím, že samotná gamifikace úspěch nezaručí: „Snažíme se lidi vzdělávat v tom, že vnější motivace (výzva, kamarádi, nové video, funkce) vydrží jen chvíli. Dlouhodobě ale funguje hlavně motivace vnitřní – tedy uvědomění si, proč to člověk dělá sám pro sebe.“
Aplikace s cenovkou dvou ostravských bytů
Za peníze, které do nové aplikace, napumpovali, by si mohli v Ostravě koupit „dva hezké byty“. A pokud se jim letos podaří splnit všechny stanovené cíle, dostanou se v rámci tohoto konkrétního projektu do bodu zvratu.
Původně sice doufali, že by se na účetní nule mohli ocitnout o poznání dříve, pak ovšem narazili na realitu v podobě poplatků, které si Apple a Google coby prodejci mobilních aplikací od daných společností účtují. Jejich výše je zaskočila.
„Když jsme plánovali mobilní aplikaci a zjišťovali informace, přišel docela šok,“ přiznává Marek zcela otevřeně. „Z každé transakce provedené přes jejich platformu si berou 30 procent. Respektive, po dalším pátrání jsme přišli na to, že pro menší firmy s obratem do milionu dolarů ročně je to ,jen‘ 15 procent, ale i tak je to docela znatelná položka,“ doplňuje.
Nakonec se bráchové rozhodli, že do projektu půjdou. „Pravidla jsou jasně daná a platí pro všechny stejně. S tím musí každý, kdo staví byznys na mobilní aplikaci, počítat od začátku,“ zdůrazňuje mladší z nich.
Nutno každopádně podotknout, že v uplynulých dnech se v tomto ohledu řada věcí změnila. Éra, kdy si Google z každé transakce bral takřka třetinu pro sebe, je, zdá se, u konce. Pomohl k tomu i dlouholetý spor, který americký technologický gigant vedl s firmou Epic Games stojící za vývojem populární hry Fortnite. Místo jedné, respektive dvou základních sazeb, jich nyní bude hned několik. Tím nejdůležitějším zjištěním podle webu Toply.cz ovšem je, že se náklady pro vývojáře podstatně sníží, což by teoreticky mohlo vést i ke zlevnění jednotlivých aplikací pro koncové uživatele.
Vzhůru za hranice?
Cílem Švihej pro letošní rok je především další škálování aplikace i celého portálu. Ten by se měl dočkat své anglické mutace, od níž si Tomáš s Markem slibují otevření dveří na zahraniční trhy. V plánu je rovněž zapojení nástrojů umělé inteligence, jež by měly pomoci s vyhodnocováním statistik, tvorbou tréninků a personalizací obsahu pro každého uživatele.
„Zároveň chystáme nové komunitní výzvy, které lidi nejvíc baví – přilákají nové ,Šviháky‘ a znovu nastartují ty stávající. Náš výhled je portál dál vylepšovat a se stávajícím vývojem se v průběhu roku dostat do černých čísel,“ uzavírá Marek Vaněček.