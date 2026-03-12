Menu Zavřít

Investice do kryptoměn míří do mainstreamu. Investika spouští fond Cryptonika, Partners Banka chystá nákup bitcoinu ve své appce

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Bitcoin, ethereum
Autor: Shutterstock
  • Finanční instituce v Česku zařazují v poslední době kryptoměny do své nabídky čím dál častěji. Díky tomu jsou běžným investorům mnohem blíž než dříve 
  • Společnost Investika spustila první domácí podílový fond zaměřený čistě na bitcoin a ethereum, do kterého lze investovat už od sta korun měsíčně
  • Partners Banka pak plánuje v první polovině letošního roku spuštění krypto platformy ve své mobilní appce, kde bude možné koupit bitcoin

Digitální měny už nejsou jen doménou spekulantů a technologických nadšenců. Navzdory současným geopolitickým událostem, kvůli kterým zažívají velmi volatilní období, se jejich pozice v investičním světě jeví jako čím dál stabilnější. Důkazem budiž i fakt, že problematikou toho, jak svým klientům kryptoměny bezpečně nabídnout, se aktuálně zabývají i velké finanční instituce, včetně těch českých.

Svůj první kryptoměnový fond zaměřený čistě na bitcoin a ethereum nově nabízí investiční společnost Investika, která spravuje pro více než 110 tisíc klientů aktiva ve výši 33 miliard korun. Fond nese návodný název Cryptonika, přičemž jako takový nabízí jednoduchou cestu k měnově zajištěným investicím bez technických starostí spojených s přímým držením kryptoměn a nutnosti vstupovat do méně regulovaného prostředí kryptoburz.

ČNB udělila prvních šest krypto licencí. Celkem si o ni zažádalo na tři sta subjektů
Přečtěte si také:

ČNB udělila prvních šest krypto licencí. Celkem si o ni zažádalo na tři sta subjektů

Investice probíhají transparentní a regulovanou formou prostřednictvím renomovaných globálních správců aktiv, jako jsou BlackRock, VanEck, Fidelity nebo Invesco. Investovat lze již od sta korun měsíčně, portfolio je aktivně spravováno a pravidelně rebalancováno, přičemž bitcoin a ethereum jsou zastoupeny podle aktuální tržní kapitalizace, nyní v poměru 84:16. Nutno samozřejmě podotknout, že fond je určen pro ty, kteří akceptují vysokou volatilitu a možnost poklesů hodnoty svých prostředků.

„Investiční fond zajistí institucionální úschovu kryptoměn na profesionální úrovni. Jeho struktura je nastavena tak, aby eliminovala technická a provozní rizika a pracuje s vlastním kapitálem investorů bez využití páky. Investoři ocení také daňovou efektivitu. Vstupují do jedné investice a vystupují jedním odkupem. Odpadá jim starost s měnovým zajištěním, evidováním jednotlivých obchodů, směn a výnosů ze stakingu,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Ján Hanzo s tím, že v rámci Cryptoniky je zajištěna také administrativa i reporting ve vztahu k investorovi.

Bezpečný přístup v aplikaci

Trochu jinou cestu volí Partners Banka, která nedávno oslavila své druhé narozeniny. Společnost má více než 174 tisíc klientů, spravuje depozita přes 43 miliard korun a jako jeden z cílů na letošní rok si stanovila představení zbrusu nové krypto platformy, jež bude součástí její mobilní aplikace. 

„Chceme klientům nabídnout bezpečný a regulatorně kontrolovaný přístup k aktivu, které již dnes mnoho z nich využívá mimo bankovní sektor,“ komentuje pro Euro.cz šéf banky i celé finanční skupiny Partners Petr Borkovec. „Sám mám diverzifikaci rád, a až tuto možnost budeme v aplikaci mít, tak to využiji,“ přiznává. 

Chcete investovat jako dolarový milionář? Pak se poohlédněte po kryptu. Průzkum J&T Banky ukazuje, že ho mají v portfoliu čím dál častěji
Přečtěte si také:

Chcete investovat jako dolarový milionář? Pak se poohlédněte po kryptu. Průzkum J&T Banky ukazuje, že ho mají v portfoliu čím dál častěji

Standardní cesta ke krypto aktivům je podle Borkovce pro klienty složitá a nepohodlná, nová platforma pro ně bude mnohem bezpečnější variantou, soudí. V appce by se měla objevit do konce prvního pololetí.

CF26

Budoucnost patří kryptu

Zavedení zcela nové investiční platformy bude v případě Partners banky pouze jakýmsi prvním krůčkem na její cestě kryptoměnovým světem. Vedení společnosti předpokládá, že s rostoucím zájmem o tento segment se bude digitálním měnám věnovat o poznání více než dosud. „Až si aplikaci vyhodnotíme, tak budeme zvažovat jak rozšíření nabídky kryptoměn, tak produkty navázané na bitcoin či ethereum. Budeme se také zabývat možností, jak využít napojení na anycoin a další krypto platformy pro převody peněz. Především do zahraničí, ale i nekorunové a neeurové platby mezi bankami obecně,“ dodává Borkovec.

Na řadu letos přijdou i další novinky. Už v únoru banka spustila multiměnový účet. K němu postupně plánuje přidat rovněž účet spořicí, ale také možnost změnit hlavní měnu účtu nebo nastavovat šablony, trvalé příkazy a QR kódy i v jiných měnách. Zároveň se chystá celoroční cestovní pojištění, rozšíření nabídky pro rodiny či online hypotéka. V neposlední řadě pak banka počínaje 1. dubnem plánuje na svých spořicích účtech zvýšit úrokové sazby.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Plánujete si letos hledat novou práci?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Kotek s Pavláskem na praseti, Bóbika nebo Jágrovka. Poznáte slavné české reklamy?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Retro kvíz: Kotek s Pavláskem na praseti, Bóbika nebo Jágrovka. Poznáte slavné české reklamy?

Včera

Nejstarší sedačková lanovka v Evropě vede na Pustevny. Její provoz byl zahájen roku 1940

Včera

Každé druhé CV je stejné. AI mění pravidla náboru, personalisty zajímají konkrétní zkušenosti, ne jen jejich popis

Včera

České startupy trápí nedostatek investorů. Stojí za ním nízká likvidita trhu i špatná informovanost a podpora

Včera

Dva bráchové z Ostravy chtějí rozhýbat Česko. Na jejich švihadla sází i zápasník Procházka, teď představují novou mobilní appku

10. 3. 2026

Rusko jako hlavní vítěz války s Íránem? Drahá ropa je pro jeho státní rozpočet vítanou vzpruhou

10. 3. 2026

Juniorních pozic v důsledku boomu kolem AI výrazně ubývá. Data StartupJobs potvrzují změny na českém pracovním trhu

10. 3. 2026

Ultrabohatých přibývá a zájem o létání soukromými tryskáči je nejvyšší v historii. I Češi si za dodatečný komfort na palubě rádi připlatí

10. 3. 2026

Od trenažéru chůze v Brně po predikci zdravotních rizik: AI mění českou medicínu, brzdí ji ale roztříštěnost dat