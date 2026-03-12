Investice do kryptoměn míří do mainstreamu. Investika spouští fond Cryptonika, Partners Banka chystá nákup bitcoinu ve své appce

Digitální měny už nejsou jen doménou spekulantů a technologických nadšenců. Navzdory současným geopolitickým událostem, kvůli kterým zažívají velmi volatilní období, se jejich pozice v investičním světě jeví jako čím dál stabilnější. Důkazem budiž i fakt, že problematikou toho, jak svým klientům kryptoměny bezpečně nabídnout, se aktuálně zabývají i velké finanční instituce, včetně těch českých.
Svůj první kryptoměnový fond zaměřený čistě na bitcoin a ethereum nově nabízí investiční společnost Investika, která spravuje pro více než 110 tisíc klientů aktiva ve výši 33 miliard korun. Fond nese návodný název Cryptonika, přičemž jako takový nabízí jednoduchou cestu k měnově zajištěným investicím bez technických starostí spojených s přímým držením kryptoměn a nutnosti vstupovat do méně regulovaného prostředí kryptoburz.
Investice probíhají transparentní a regulovanou formou prostřednictvím renomovaných globálních správců aktiv, jako jsou BlackRock, VanEck, Fidelity nebo Invesco. Investovat lze již od sta korun měsíčně, portfolio je aktivně spravováno a pravidelně rebalancováno, přičemž bitcoin a ethereum jsou zastoupeny podle aktuální tržní kapitalizace, nyní v poměru 84:16. Nutno samozřejmě podotknout, že fond je určen pro ty, kteří akceptují vysokou volatilitu a možnost poklesů hodnoty svých prostředků.
„Investiční fond zajistí institucionální úschovu kryptoměn na profesionální úrovni. Jeho struktura je nastavena tak, aby eliminovala technická a provozní rizika a pracuje s vlastním kapitálem investorů bez využití páky. Investoři ocení také daňovou efektivitu. Vstupují do jedné investice a vystupují jedním odkupem. Odpadá jim starost s měnovým zajištěním, evidováním jednotlivých obchodů, směn a výnosů ze stakingu,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Ján Hanzo s tím, že v rámci Cryptoniky je zajištěna také administrativa i reporting ve vztahu k investorovi.
Bezpečný přístup v aplikaci
Trochu jinou cestu volí Partners Banka, která nedávno oslavila své druhé narozeniny. Společnost má více než 174 tisíc klientů, spravuje depozita přes 43 miliard korun a jako jeden z cílů na letošní rok si stanovila představení zbrusu nové krypto platformy, jež bude součástí její mobilní aplikace.
„Chceme klientům nabídnout bezpečný a regulatorně kontrolovaný přístup k aktivu, které již dnes mnoho z nich využívá mimo bankovní sektor,“ komentuje pro Euro.cz šéf banky i celé finanční skupiny Partners Petr Borkovec. „Sám mám diverzifikaci rád, a až tuto možnost budeme v aplikaci mít, tak to využiji,“ přiznává.
Standardní cesta ke krypto aktivům je podle Borkovce pro klienty složitá a nepohodlná, nová platforma pro ně bude mnohem bezpečnější variantou, soudí. V appce by se měla objevit do konce prvního pololetí.
Budoucnost patří kryptu
Zavedení zcela nové investiční platformy bude v případě Partners banky pouze jakýmsi prvním krůčkem na její cestě kryptoměnovým světem. Vedení společnosti předpokládá, že s rostoucím zájmem o tento segment se bude digitálním měnám věnovat o poznání více než dosud. „Až si aplikaci vyhodnotíme, tak budeme zvažovat jak rozšíření nabídky kryptoměn, tak produkty navázané na bitcoin či ethereum. Budeme se také zabývat možností, jak využít napojení na anycoin a další krypto platformy pro převody peněz. Především do zahraničí, ale i nekorunové a neeurové platby mezi bankami obecně,“ dodává Borkovec.
Na řadu letos přijdou i další novinky. Už v únoru banka spustila multiměnový účet. K němu postupně plánuje přidat rovněž účet spořicí, ale také možnost změnit hlavní měnu účtu nebo nastavovat šablony, trvalé příkazy a QR kódy i v jiných měnách. Zároveň se chystá celoroční cestovní pojištění, rozšíření nabídky pro rodiny či online hypotéka. V neposlední řadě pak banka počínaje 1. dubnem plánuje na svých spořicích účtech zvýšit úrokové sazby.