Retro kvíz: Kotek s Pavláskem na praseti, Bóbika nebo Jágrovka. Poznáte slavné české reklamy?

Reklama se sice v televizi objevovala už dříve, měla však úplně jinou podobu. Možná si vzpomenete na jednoduchou animovanou postavičku pana Vajíčka, která více než dvě desetiletí uváděla komerční bloky v Československé televizi. Teprve devadesátá léta přinesla skutečný reklamní boom a s ním i spoty, jež začaly reagovat na aktuální dění i nové spotřebitelské návyky.
Pamatujete si třeba na Marka Vašuta, který tehdy hrál v českých reklamách na Douwe Egberts roli milujícího manžela a otce, což této kávě vyneslo přezdívku „Vašutovka“? Anebo na další motiv té doby v podobě privatizace? Vzpomeňme například na reklamu Harvardských podílových fondů, které se jako skvělá investice zase tak úplně neukázaly.
V následujícím kvízu jsme pro vás připravili otázky zaměřené na značky, jež formovaly každodenní život po roce 1989 a staly se nezapomenutelnou součástí mediální kultury. Pamatujete, co nabízely, nebo čím byly výjimečné? Otestujte své znalosti, či snad lépe řečeno vzpomínky, a vydejte se námi na cestu do devadesátek a přelomu nového tisíciletí.
Legendární české reklamy si můžete, ideálně až po dokončení celého kvízu, pustit prostřednictvím následujících odkazů:
