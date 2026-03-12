Menu Zavřít

Retro kvíz: Kotek s Pavláskem na praseti, Bóbika nebo Jágrovka. Poznáte slavné české reklamy?

Jana Chuchvalcová
Dnes
Z reklamy na T-Mobile Srážka s „prasetem“
Autor: T-Mobile CZ

Po roce 1989 se s reklamou doslova roztrhl pytel. S otevřením trhu a vznikem prvních soukromých agentur se české obrazovky začaly plnit reklamními spoty, které si hrály s kreativitou i emocemi diváků. Reklama se stala všudypřítomnou součástí každodenního života a značky soutěžily o to, kdo si z naší pozornosti „ukousne“ větší porci. To, co bylo dříve neznámým pojmem, se najednou stalo běžnou televizní rutinou. Mnohé slogany a postavy z tehdejších spotů přitom zlidověly natolik, že si je lidé pamatují dodnes.

Reklama se sice v televizi objevovala už dříve, měla však úplně jinou podobu. Možná si vzpomenete na jednoduchou animovanou postavičku pana Vajíčka, která více než dvě desetiletí uváděla komerční bloky v Československé televizi. Teprve devadesátá léta přinesla skutečný reklamní boom a s ním i spoty, jež začaly reagovat na aktuální dění i nové spotřebitelské návyky.

Pamatujete si třeba na Marka Vašuta, který tehdy hrál v českých reklamách na Douwe Egberts roli milujícího manžela a otce, což této kávě vyneslo přezdívku „Vašutovka“? Anebo na další motiv té doby v podobě privatizace? Vzpomeňme například na reklamu Harvardských podílových fondů, které se jako skvělá investice zase tak úplně neukázaly.

V následujícím kvízu jsme pro vás připravili otázky zaměřené na značky, jež formovaly každodenní život po roce 1989 a staly se nezapomenutelnou součástí mediální kultury. Pamatujete, co nabízely, nebo čím byly výjimečné? Otestujte své znalosti, či snad lépe řečeno vzpomínky, a vydejte se námi na cestu do devadesátek a přelomu nového tisíciletí.

HR26

Legendární české reklamy si můžete, ideálně až po dokončení celého kvízu, pustit prostřednictvím následujících odkazů: 

A pokud vás kvízy baví, zde najdete všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

