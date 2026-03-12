Lego našlo nový recept na úspěch. Jeho tržby rostou i díky partnerství s F1 a dalším tematickým řadám

Dánská hračkářská společnost Lego má za sebou další úspěšný rok. Její tržby vloni meziročně vzrostly o 12 procent na 83,5 miliardy dánských korun (přibližně 272 miliard Kč), zatímco provozní zisk se vyšplhal k hranici 22 miliard (72 miliard Kč), což značí ve srovnání s rokem 2024 dokonce 18procentní nárůst.
„Když se podíváme na oblast našeho růstu, je docela široká. Nejedná se totiž jen o jeden úspěšný produkt nebo o jednu tematickou řadu, rostli jsme víceméně plošně,“ řekl CNBC generální ředitel Lega Niels Christiansen.
Koupili jste si v posledních letech stavebnici Lega?
Velkým úspěchem je pro společnost i fakt, že její prodeje koncovým zákazníkům se loni zvýšily o šestnáct procent, ačkoliv růst na celém trhu s hračkami byl ve stejném období pouze sedmiprocentní. Nejedná se přitom o výjimku, jelikož výsledky Lega stabilně překonávají průměr v hračkářském průmyslu už od pandemie covidu.
Stavebnice pro malé i velké
Za růstem popularity Lega stojí hned několik důvodů. Asi tím nejdůležitějším je ale široké portfolio, které vloni čítalo přes 860 produktů, tedy nejvíce v historii firmy. Oblíbené byly třeba tematické řady založené na známých filmech, televizních seriálech či videohrách. Kromě nich Lego zákazníkům nabízí také značný počet vlastních sad, jako jsou například květinové kytice Lego Botanicals, umělecká díla známých malířů Lego Art či zajímavé stavby Lego Architecture.
Další nedílnou ingrediencí dánského receptu na úspěch jsou partnerství se známými značkami, jako je třeba formule 1. V rámci této spolupráce Lego na závodech F1 pořádalo celou plejádu akcí, při nichž představilo dokonce i funkční vozy v životní velikosti nebo ručně vyráběné trofeje z kostek. Kromě toho společnost zahájila výrobu stavebnic s tématikou F1, a to jak těch jednodušších pro děti, tak i velmi složitých a komplexních sad určených dospělým.
Ostatně, právě dospělí, kteří si kupují stavebnice sami pro sebe, už dnes zajišťují 25 až 30 procent veškerého celosvětového prodeje hraček. Což je zároveň něco, v čem má Lego velkou výhodu dlouhodobě, protože se na tento perspektivní segment zaměřilo jako vůbec jedna z prvních firem v odvětví.
„Pokračovalo rovněž naše partnerství se společností Epic Games, která přinesla Lego do digitálního prostoru a my jsme zase přenesli prvky z populární videohry Fortnite do fyzického světa. Právě takovéto projekty přivádí nováčky ke stavění z kostek,“ doplnil Christiansen.
Odolný dodavatelský řetězec
V neposlední řadě nelze opomenout ještě minimálně jeden důležitý aspekt. Na to, jak se Legu aktuálně daří, má podle CNBC nezanedbatelný vliv i velmi efektivní dodavatelský řetězec, který firmě umožňuje vyrábět produkty co nejblíže místu, kde si je nakonec zákazníci koupí. Dánská společnost má továrny rozprostřené po celém světě, přičemž třeba ta v Mexiku dodává stavebnice pro Severní Ameriku, vietnamská pobočka zásobuje asijsko-pacifický region, zatímco továrna v českém Kladně pro změnu vyrábí zboží pro střední a východní Evropu.
Výše popsané geografické rozdělení firmě zefektivňuje proces dopravy, zkracuje dodací lhůty pro zákazníky a snižuje náklady. Lego navíc může přizpůsobit svoji výrobu regionální poptávce, takže neprodukuje nadbytečné zásoby a zároveň dokáže oproti konkurenci lépe reagovat na případné problémy způsobené obchodními spory či narušením přepravních tras.
A přestože právě to je jakýmsi koloritem posledních let, vzhledem k robustnosti svého dodavatelského řetězce může vedení dánské společnosti počítat, respektive očekávat další ekonomický růst i v průběhu letošního roku – který, jak naznačují události posledních dní, nebude ve srovnání s těmi uplynulými zřejmě o nic jednodušší.
Během příštích měsíců navíc Lego plánuje uvedení nových tematických řad založených na filmech jako Pokémon, Pán prstenů nebo Legenda o Zeldě. Dále firma hodlá začít s prodejem své nové kostky Lego Smart Brick se senzory, které reagují na pohyb, přehrávají zvuky a při hraní svítí. „V současnosti máme opravdu silnou dynamiku. Existuje navíc mnoho různých nových stavebnic, jež by se měly v průběhu letošního roku dobře uchytit,“ uzavřel Christiansen.