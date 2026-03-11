Menu Zavřít

Každé druhé CV je stejné. AI mění pravidla náboru, personalisty zajímají konkrétní zkušenosti, ne jen jejich popis

Byznys
Dana Halušková
Dnes
Životopis
Autor: Shutterstock.com
  • Umělá inteligence dnes dokáže za pár sekund vytvořit téměř dokonalý životopis. Personalisté ale upozorňují, že právě to může být problém – každé druhé CV vypadá velice podobně a daný kandidát se jen těžko odliší
  • I když se ve světě objevují experimenty s interaktivními formáty, v Česku je klasický životopis stále žádaný. Jen musí pracovní zkušenosti shrnovat stručně a přehledně. Vizuálně zajímavější může být portfolio u kreativních profesí
  • S rostoucím počtem uchazečů se firmy začínají v čím dál větší míře spoléhat na automatizovaný screening životopisů. S tím se pojí riziko toho, že pokud nemá CV jasnou strukturu, může dojít k vyřazení i jinak vhodného kandidáta

Proces náboru zaměstnanců v době umělé inteligence má svá úskalí. Spousta kandidátů na tuto technologii spoléhá takřka automaticky a svěřuje jí sepsání celého životopisu, který pak působí genericky a neosobně. V důsledku toho by personalisté museli číst desítky až stovky téměř stejných dokumentů, což podle serveru Business Insider odmítají a raději zájemcům zadávají úkoly na míru, požadují primárně motivační dopisy nebo portfolia s konkrétními ukázkami své práce.

„Životopis nevyžadujeme a ani ho od uchazečů neočekáváme,“ uvedla v inzerátu na pozici softwarového inženýra společnost Automatic. Ta vlastní například platformy WordPress.com či Tumblr.

V českém prostředí zůstává životopis hlavním nástrojem náboru i nadále. Podobně jako ve světě ale platí, že nejdůležitější roli hraje přehlednost a konkrétnost. Kandidáti by měli v první řadě poukázat na své znalosti a zkušenosti, které stručně shrnou tak, aby personalista okamžitě pochopil jejich profesní přínos. Složitý grafický design nebo obecné fráze vytvořené AI většinou pozornost neupoutají a naopak jsou důvodem, proč z výběrového řízení vyřadit i vhodného uchazeče.

Základem je přehlednost

Personalisté zdůrazňují, že životopis není rozhodně jedinou možností, jak firmu zaujmout. V Česku se bez něj ale kandidáti na kvalifikované pozice prozatím stále neobejdou „Z pohledu HR bych neřekla, že by klasické CV přestalo dávat smysl. Pořád je to dokument, který pomáhá rychle se zorientovat ve zkušenostech kandidáta, jeho vzdělání i profesní cestě,“ řekla pro Euro.cz Aneta Typoltová, HR Business Partner společnosti Pluxee ČR. Zároveň doplnila, že vizuální zajímavost může být spíš na škodu a u kreativních profesí doporučuje přiložit samostatné portfolio.

Některé organizace vedle životopisu sledují také aktivitu na profesní sociální síti LinkedIn, potažmo na vlastních webech. Šance kandidátů, kteří vyčkávají, až se jim firmy ozvou samy, jsou podle spoluzakladatele HR systému Sloneek Milana Rataje výrazně nižší. Klíčovým faktorem se naopak stává proaktivita ve všech jejích formách.

Juniorních pozic v důsledku boomu kolem AI výrazně ubývá. Data StartupJobs potvrzují změny na českém pracovním trhu
„Debata o formátu CV je lichá debata. Většina kandidátů nepotřebuje hezčí šablonu. Potřebují se přestat chovat jako někdo, kdo hodí vzkaz v láhvi do moře a doufá, že ho recruiter náhodou najde. Pasivita je zásadnější problém než formát. Alespoň v segmentu, kde působíme. Samozřejmě ale existují výjimky,“ sdělil naší redakci.

CF26

Čitelný pro lidi i automaty

S rostoucím počtem uchazečů se firmy začínají spoléhat na automatizovaný screening životopisů. Takový software dokáže rychle vytřídit desítky až stovky dokumentů, ale na druhou stranu klade větší důraz na jasnou strukturu a názornost. CV kandidáta se složitým formátováním nebo příliš obecnými frázemi tedy může přehlédnout i přesto, že by on sám jinak požadavkům vyhovoval.

„Životopis je dnes datový dokument a automatizace jen zvyšuje tlak na jeho zjednodušování. Kandidátům proto nezbývá než uvádět přesné informace, které budou pro technologii i personalistu snadno pochopitelné. AI je skvělý pomocník pro úpravu a strukturování textu, ale skutečný rozdíl dělají jen reálné výsledky kandidáta,“ uzavřel Filip Mikschik, zakladatel platformy Startupjobs.cz.

