Nejstarší sedačková lanovka v Evropě vede na Pustevny. Její provoz byl zahájen roku 1940

V Česku se nachází kolem 120 lanových drah. Nejstarší dosud fungující představuje pozemní lanovka na pražském Petříně. Ta byla zprovozněna již koncem července roku 1891. Tehdy měla ještě pohon na vodní převahu. Co se týče lanovek sedačkových, prvenství, a to dokonce evropské, se připisuje té beskydské vedoucí na Pustevny.
Zprovozněna byla před 86 lety
Zmíněná lanovka byla do provozu uvedena již před 86 lety. Jednalo se o první lanovku svého druhu v Evropě. Nástupní místo bylo v Ráztoce, výstup byl na Pustevnách v nadmořské výšce 1018 metrů nad moře. Tento způsob dopravy zde neměl obdoby, podobný typ lanovky totiž dříve sloužil leda ke stahování dřeva.
Sedačková lanovka byla zprovozněna konkrétně 4. března roku 1940. Nápad na její zbudování ale vznikl už o několik let dříve. „První záchvěv byl v roce 1934, kdy Pohorská jednota chtěla postavit lanovku, ale Arcibiskupské lesy byly proti, protože by rušila zvěř a by lidé v neděli nechodili tolik do kostela,“ vysvětlil před šesti lety pro Český rozhlas čestný předseda Pohorské jednoty Jan Šrubař.
Na zbudování lanovky měly ve výsledku vliv především dvě okolnosti. Zaprvé šlo o to, že se Beskydy po vzniku protektorátu řadily k nejvyššímu zdejšímu pohoří. Jejich nadmořská výška dosahovala nad tisíc metrů. Zadruhé se na její výstavbě hodlali finančně podílet i Němci.
Stavba vyšla na 350 tisíc korun
Za účelem zbudování lanovky byla Svazem lyžařů oslovena strojírenská firma Wiesner sídlící v Chrudimi. Ta již v té době měla zkušenosti se stavbou visuté kabinové lanovky na Černou horu a Ještěd. Problém byl, že „kabinovka“ na Pustevny by stála několik milionů korun, a proto u Wiesnera museli vymyslet způsob, jak na ní ušetřit.
Nakonec se zmíněná firma rozhodla zbudovat lanovku určenou původně ke stahování dřeva, k níž byly dodané sedačky. Toto řešení měli zdejší konstruktéři odpozorovat v jednom kanadském dřevařském časopise. Lanovka měla vést z údolí Ráztoky průsekem po severním svahu až na Pustevny, odkud mohli v zimě lyžaři pokračovat ke dvěma sjezdovkám.
Stavba byla zahájena 8. ledna roku 1940. K jejímu dokončení došlo ani ne za dva měsíce. Nutno navíc podotknout, že práce nepřekazily ani třicetistupňové mrazy a několikametrové závěje. Celkem výstavba vyšla na přibližně 350 tisíc korun.
Co se sedaček týče, ty byly vyrobeny z dubových prken a opatřeny postranním košíkem a hákem k uložení lyží. Lanovka měřila 887 metrů a byla podpírána dřevěnými traťovými sloupy, které ovšem brzy nahradily podpěry kovové z ohýbaných kolejnic.
Jízda trvala necelou čtvrthodinu
Zkušební jízda lanové dráhy se konala 3. března 1940. Další den nato byl spuštěn její pravidelný provoz. Jen první měsíc vyvezla na Pustevny tři tisíce osob. Jízda při rychlosti 1,2 metru za vteřinu, respektive 4,3 kilometru za hodinu trvala zhruba dvanáct minut, přičemž zřízenci si za ni nárokovali tři koruny.
Za dobu svého fungování lanovka několikrát změnila majitele. Po válce ji provozovala Československá obec sokolská, po níž ji převzaly Československé státní dráhy. Od roku 1958 ji pak spravovala Správa tělovýchovných zařízení ČSTV.
Rekonstrukce v roce 1956 zkrátila dobu jízdy
Od svého vzniku zaznamenala lanovka na Pustevny dvě větší rekonstrukce. První nastala v roce 1956 a týkala se jak strojního, tak elektrického zařízení. Realizací byl pověřen opět chrudimský závod, v té době fungující jako národní podnik Transporta.
Kapacita lanovky se tehdy díky novým trubkovým sedačkám navýšila na cca 320 osob za hodinu, rychlost jízdy pak na 1,7 metru za vteřinu (6,1 kilometru za hodinu). To se odrazilo na celkové době jízdy, která trvala už jen přibližně osm minut. Kromě toho se lanová dráha dočkala také nových budov lanovkových stanic a výměny podpěr za nové z příhradové konstrukce.
Od roku 1987 je lanovka dvousedačková
Nejradikálnější přestavba proběhla v 80. letech. Během ní posunutím dolní stanice níže do údolí došlo takřka ke zdvojnásobení délky lanovky na 1 637 metrů při 400metrovém převýšení. Přestavby se ujala firma Tatrapoma sídlící v Kežmaroku, na její modernizaci se vynaložilo zhruba 12 milionů korun.
Díky přestavbě se zároveň zvýšila kapacita lanovky – jednosedačkovou nahradila dvousedačková. K uvedení modernizované lanové dráhy do provozu došlo v roce 1987, ta původní absolvovala svoji poslední jízdu o dva roky dříve. Od té doby se lanovka na Pustevny pohybuje rychlostí 2,5 metru za vteřinu (9,0 kilometru za hodinu). Stejně tak narostla i kapacita, nově byla za hodinu schopna přepravit až 900 osob na 162 dvousedačkách, které jsou připevněné k dopravnímu lanu poháněnému motorem o výkonu 160 kilowatt.
Vrchol lanovky se nalézá ve výšce 1018 metrů nad mořem. Dostat se sem trvá necelých 11 minut, přičemž ročně se jí sveze průměrně 200 tisíc lidí. V zimě lanovou dráhu využívají zejména lyžaři, v létě slouží k převozu turistů. Od roku 2017 je přitom veřejnosti přístupná nová horní stanice lanovky, kterou navrhl architekt Kamil Mrva.
