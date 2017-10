Piráti podpoří Vondráčka z ANO na funkci předsedy sněmovny

Menšinovou vládu ANO, ani kdyby v ní částečně byli odborníci, ale strana nepodpoří. „Stanovisko je stále stejné, musím to neustále opakovat, řídíme se naší strategií, která byla součástí naší kampaně, a tam je jasně řečeno, že nepodpoříme ani tichou podporou vládu, kde by bylo dominantní postavení hnutí ANO,“ prohlásil Bartoš. Pozice prvního místopředsedy je podle něj také důležitá.

Pirátským kandidátem na místopředsedu Sněmovny bude první místopředseda strany Vojtěch Pikal. „Nepředpokládáme, že jako třetí nejsilnější strana bychom měli problém tohoto kandidáta prosadit,“ dodal Bartoš. Klub se podle něj shodl na tom, že je Pikal nejkompetentnější na tuto pozici. „Není v tomto vzdělaný, ale je to kompetentní člověk. Pirátští kandidáti se vyznačují tím, že jsou učenliví, chytří, myslím si, že Vojta Pikal je vhodným kandidátem,“ řekl předseda.

Strana by také chtěla mít své poslance v pěti výborech, v třech z nich by chtěla předsednické křeslo. Jedním z nich je bezpečnostní výbor, který by chtěl řídit Bartoš. Pokud by vznikl výbor pro e-government, což by strana podpořila, přála by si v něm strana pražského šéfa organizace Ondřeje Profanta. Jinak by ho strana doporučila do výboru pro veřejnou správu. Do výboru zabývajícího se životním prostředím by měla zamířit Dana Balcarová, do výboru pro evropské záležitosti Mikuláš Peksa a do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu pak Lukáš Bartoň.

Strana skončila ve sněmovních volbách třetí, ze ANO a ODS. V dolní parlamentní komoře má 22 zástupců. Předseda Sněmovny má po dvou neúspěšných pokusech o složení vlády možnost jmenovat premiéra.

