Umění mlčet

Veřejnost má teď na výběr ze dvou výkladů reality. Ten první nabízí hnutí ANO. Zní asi takhle: Máme uplacenou policii, která pracuje na politickou objednávku a chce zničit nevinné lidi. Mimo hnutí ANO je druhá realita, ve které platí, že když zakryjete majetkovou strukturu firmy tak, aby mohla načerpat dotace, a pak ji zase ovládnete, měla by to vyšetřit policie.

Že se k té první verzi reality přidají sami podezřelí, není neobvyklé. I David Rath chycený s miliony v krabici od vína v ruce dodnes tvrdí, že bylo všechno jinak. Ale že se přidá i muž, který má bdít nad nezávislostí justice? To je průšvih.

Jak to Pelikán myslel, zajímalo ministra vnitra Chovance:

Jen připomeňme, že Pelikán v rozhovoru pro Respekt prohlásil, že jediným možným důvodem pro žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání může být ovlivnění voleb. Taková slova mohou být buď důkazem nezdravé lásky k šéfovi hnutí ANO, nebo nepochopením práce policie, ale zcela určitě se stala důkazem, který dává veřejnosti právo o tom pochybovat, jestli bude tahle citlivá kauza správně vyřešena. Protože jak může veřejnost věřit soudům, když se ministr spravedlnosti veřejně staví na stranu podezřelých?

Pelikán by udělal samozřejmě špatně, i kdyby Babiše v kauze Čapího hnízda vymáchal. Jako ministr spravedlnosti by měl vědět, že jedinou správnou věcí v této chvíli je udržet ústa. Pokud to nezvládá a ještě svými vyjádřeními dává veřejnosti důvod pochybovat nad justicí, premiér by s ním měl začít mluvit o jeho osudu. Tedy pokud to sám ministr nevyhodnotí stejně.

Přečtěte si další komentáře autora: