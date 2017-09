Vyvolávač deště

Každý soudný člověk se musí trochu zarazit nad tím proudem krásné budoucnosti podle Andreje Babiše. Slibuje zrušit superhrubou mzdu a přidat díky nižším daním všem na výplatní pásce, vybraným profesím chce za 4 roky zvýšit plat o 50 procent, chce také snížit DPH na točené pivo a chce udělat spoustu dalších věcí.

Podívejme se ale na jeden závazek blíže. AB slibuje otevřít 280 kilometrů nových dálnic včetně 100 dosud neopravených úseků na D1. A to vše do roku 2021. Zní to jako chlapský slib, zdravě ambiciózní, hodný muže s vyhrnutými rukávy, který nekecá a maká. Podezřívavější povahy by mu možná ani nevěřily, protože to zní až příliš skvěle. Přeci jen - v roce 2014 se neotevřel ani kilometr nové dálnice. Zároveň má ale člověk chuť dát tomuhle chlapíkovi šanci, ať ukáže, co v něm je. Dát mu hlas.

A v tom je právě vtip. Stačí si vzít seznam staveb, které Ředitelství silnic a dálnic do slíbeného data plánuje otevřít, a začít počítat. Za chvíli je jasné, že už dávno je rozjetý investiční vlak, který v roce 2021 docela přesně dožene 280kilometrové zpoždění a Andrej Babiš s tím neudělá vůbec nic ať ve vládě bude nebo ne.

Teď, nebo nikdy, vzkazuje ANO v programu. Chce zrušit superhrubou mzdu

Dá se jít i ke konkrétním projektům – D1 má být kompletně opravena v roce 2020, obchvat Frýdku-Místku v roce 2021, dálnice D7 v úseku Postoloprty – Bítozeves podle dat ŘSD v roce 2018, D48 od Rybí ke křižovatce u Rychaltic v roce 2021 a tak dále. Někdo z marketingu zřejmě udělal úplně stejnou práci, sečetl kilometry a udělal z toho slib ANO.

Slibovat, že „my otevřeme“ a budit u toho dojem, že pokud nás lidé nezvolí, tak tohle štěstí nenastane, je úplně stejné jako slibovat domorodcům déšť, když jsem se hodinu předtím podíval na internetovou předpověď.

A kdybychom to vzali z druhé strany, za každou stavbou je nejméně deset let plánování, takže ministrům za ANO se dá maximálně tak udělit bod za účast, Antonínu Prachařovi možná ani to ne. Stejnou záruku, jako nyní dává ANO, vlastně může dát každá strana – ČSSD jako KSČM. Ale udělalo to jen hnutí ANO. Protože na rozdíl od ostatních umí dělat kampaň. To se mu musí nechat.

Přečtěte si další komentáře autora: