Šéf komunistů Filip jednal v Průhonicích s Babišem

Lídři ANO a komunistů si vyměnili názory na uspořádání Sněmovny, řekl po jednání předseda ANO Andrej Babiš. Schůzka s KSČM podle něj přišla nejdříve na řadu kvůli tomu, že její šéfové měli jako první čas. Připustil, že na dnešek má domluvená i další jednání, ale neupřesnil, s jakými subjekty. Babiš také řekl, že hovořil s ekonomem Janem Švejnarem.

Filip při odchodu z jednání České televizi a Nově řekl, že o sestavování koalice jednat odmítl. „Bylo to jen úvodní setkání, předseda Babiš nás informoval, s kým dalším bude jednat,“ řekl Filip. Nedošlo podle něj ani na konkrétní jednání o tom, kdo by se měl stát šéfem Sněmovny.

Další schůzky očekává Filip až po úterku po ustavení poslaneckých klubů a Babišových jednáních s dalšími subjekty. Babiš v sobotu řekl, že textovou zprávou gratuloval všem lídrům stran, které se dostaly do Sněmovny, a vyzval je k neformálním jednáním o uspořádání dolní komory.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že Babišovu textovou zprávu dostal. „Já říkal, že se termínu přizpůsobím, ale že nemusíme pospíchat, protože naše pozice jsou neměnné. Teď slyším, že se schůzky už konají v Průhonicích. Tam nepojedu v žádném případě, jsem ochoten se sejít v Poslanecké sněmovně, ne v Průhonicích,“ uvedl Kalousek, který dlouhodobě vylučuje spolupráci s ANO.

Představitelé ODS podle mluvčí strany Jany Havelkové dnes jednání s ANO nechystají. Piráti mají na odpoledne dle svojí strategie naplánovanou schůzku, kde by měl vzniknout vyjednávací tým a domluvit se strategie pro další jednání, poté uspořádají tiskovou konferenci.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že do Průhonic se dnes na jednání s ANO nechystá. „Termín ještě nemáme natvrdo, ještě to ladíme, dneska to nebude,“ uvedl. Za pravděpodobné považuje, že se s Andrejem Babišem a dalšími vyjednavači hnutí ANO sejde v pondělí.

Starostové by měli v Průhonicích s představiteli ANO jednat od 14:00. Schůzka se má točit pouze kolem uspořádání nové Sněmovny, spolupráci s ANO ve vládě Starostové před volbami i po vyhlášení výsledků vyloučili. Volební lídr Jan Farský to zdůvodňuje demokratickým deficitem vítěze voleb.

