Ticho před volbami

Pryč je doba, kdy dostala ODS s Václavem Klausem výprask za opoziční smlouvu, pryč jsou souboje silných lídrů Topolánka a Paroubka provázené Kubiceho zprávou. Nikdo nesestřelil lídra měsíc před volbami, tak jako to udělala ODS v roce 2010. Veřejnost není ani svědkem divadla kolem pádu Nečasovy vlády způsobeného zásahem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Neměli jsme ani přechodnou vládu a sněmovna nepoložila kabinet v době evropského předsednictví. Prostě nuda.

Fandové namlsaní výkony estrádních politiků z poslední doby musejí být zklamáni. Tribunami zní posměšné bučení. Vítěz voleb je předem jasný, žádná kauza ho nepoloží a kupodivu na něj nikdo nijak moc neútočí. Samozřejmě, člověk si všímá kauzy Čapího hnízda a dalších politiky komentovaných věcí, ale je to takové celé nějaké nemastné.

Důvodem je, že vítěze voleb vlastně nikdo nechce moc naštvat, protože je to velmi žádaná nevěsta a její přízeň je vstupenkou do vlády. Od ČSSD se tak dočkáme kopanců maximálně do výše kotníků, protože pro tuhle stranu se představa opoziční partaje rovná smrti. Je tak rozházená, že ji zachrání pouze úspěch, byť elementární.

ČSSD tak jede svá témata konce levné práce, korporátních daní, zdravotnictví bez poplatků a dalších podobných nápadů, které buď nikoho nezajímají, nebo je strana neumí sdělit na rozdíl od ANO srozumitelně. Jak zostra se pustili do příštího vítěze voleb lidovci, je vidět na příkladu pro něj tak důležitého ministerstva zemědělství. I kdyby ho řídil přímo Andrej Babiš, nedokázal by to dělat sám pro sebe lépe než Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Z ostatních relevantních stran jsou tu pak komunisté, kteří mlčí, protože vědí, že jedině tak jim rostou preference, TOP 09 s lídrem Miroslavem Kalouskem, kterému veřejnost nevěří nic, i kdyby měl pravdu a pak ODS, jíž už raději nikdo neposlouchá.

Až silničáři překryjí poslední politický billboard u dálnice, bude pro běžně orientovaného člověka docela těžké poznat, že vůbec nějaké volby budou. O to větší ale nastane fofr, až přijdou výsledky.

