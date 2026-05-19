Další akvizice do sbírky. RSM přebírá za desítky milionů firmu stojící za docházkovým systémem PowerKey, nově obslouží přes desetinu trhu

Poradenská společnost RSM, kterou v Česku z pozice řídící partnerky vede Monika Marečková, oznámila, že za desítky milionů korun akvírovala tuzemskou firmu Advent. Ta se již od roku 1994 zabývá vývojem systému PowerKey, jenž slouží k evidenci docházky, řízení přístupů, podnikového stravování a další související agendy.
„Samotný trh s kontrolou přístupů a pracovní doby roste celosvětově meziročně asi osmiprocentním tempem. V Česku je tento trend podobný, táhne ho především tlak na efektivitu i bezpečnost. PowerKey se tak pro nás stane klíčovým doplňkem všech služeb, které v oblasti HR nabízíme,“ komentuje transakci Marečková.
Nová akvizice znamená, že RSM bude obsluhovat více než desetinu výrazně diverzifikovaného českého trhu profesionálních docházkových systémů. Řešení od Adventu, založeného podnikatelem Michalem Kreidlem, v současnosti u nás i na sousedním Slovensku využívá na 1 800 aktivních klientů, kteří jeho prostřednictvím evidují docházku u takřka půl milionu českých zaměstnanců. Nejčastěji se jedná o výrobní podniky, logistické areály, dopravní terminály a zdravotnická zařízení. Konkrétně na něj sází třeba personální agentura Manpower Group, logistická skupina GEIS CZ či společnost Lear Corporation působící v oblasti automotive.