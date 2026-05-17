Nová nabídka streamovacích služeb: Sacha Baron Cohen, další Yellowstone i dobrodružství v Pretorii

Dámy mají přednost
Arogantní a úspěšný sukničkář Damien si užívá života plného peněz a nezávazných románků. Po jedné nehodě se ale probudí v paralelní realitě, kde mají hlavní slovo ženy, zatímco muži zažívají diskriminaci a jsou terčem stereotypů a podceňování. Naučí se v tomto světě žít lepší život a změnit své chování k ženám? V hlavních rolích se objeví Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike.
Dokonalá shoda
Ambiciózní dohazovačka Lucy pomáhá bohatým klientům najít ideální protějšek. Sama přitom ve vztazích není úplně jistá, když neví, jestli se má rozhodnout pro svého ex Johna, nebo úspěšného finančníka Harryho. Hvězdně obsazený snímek v hlavních rolích nabídne Dakotu Johnson, Pedra Pascala či Chrise Evanse.
Maximální potěšení zaručeno
Apple přichází s temně komediálním thrillerem, jenž se zaměřuje na svobodnou matku Paulu. Ta je čerstvě po rozvodu a najednou bojuje nejen o opatrovnictví dítěte, ale i o vlastní život, protože se zapletla do světa vydírání skrz mládežnický fotbal. Zvládne Paula, jejíž starosti dříve spočívaly v domácí práci a péči o dítě, přežít nebezpečné útoky organizovaných zločineckých skupin?
Ranč Duttonových
Vesmír seriálového Yellowstonu se letos rozrůstá už o třetí seriál. Beth Duttonová a Rip Wheeler se v něm přesouvají do Texasu, kde budují svůj vlastní ranč. Musejí ale čelit bezohledné konkurenci, jež se ve snaze ochránit vlastní impérium nezastaví před ničím. Prostředí jihu druhého největšího amerického státu nabídne osobitý souboj rančerů, ve kterém rozhodně dojde i na krev.
Útěk z Pretorie
Mladí političtí aktivisté Tim Jenkin a Stephen Lee jsou uvězněni za protirežimní činnost v nechvalně proslulé věznici Pretoria. Přestože jsou pod neustálým dohledem, začnou plánovat odvážný útěk pomocí vlastnoručně vyrobených klíčů. Film staví na rostoucím napětí, důmyslném plánování a boji za svobodu. V hlavní roli hraje Daniel Radcliffe.