Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Sacha Baron Cohen, další Yellowstone i dobrodružství v Pretorii

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Dutton Ranch
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 18. května?

Dámy mají přednost

Arogantní a úspěšný sukničkář Damien si užívá života plného peněz a nezávazných románků. Po jedné nehodě se ale probudí v paralelní realitě, kde mají hlavní slovo ženy, zatímco muži zažívají diskriminaci a jsou terčem stereotypů a podceňování. Naučí se v tomto světě žít lepší život a změnit své chování k ženám? V hlavních rolích se objeví Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike. 

Cohen na Netflix zavítá 22. května. Zdroj: Youtube.com

Dokonalá shoda

Ambiciózní dohazovačka Lucy pomáhá bohatým klientům najít ideální protějšek. Sama přitom ve vztazích není úplně jistá, když neví, jestli se má rozhodnout pro svého ex Johna, nebo úspěšného finančníka Harryho. Hvězdně obsazený snímek v hlavních rolích nabídne Dakotu Johnson, Pedra Pascala či Chrise Evanse. 

Hvězdně obsazený snímek HBO Max uvede 22. května. Zdroj: Youtube.com

Maximální potěšení zaručeno 

Apple přichází s temně komediálním thrillerem, jenž se zaměřuje na svobodnou matku Paulu. Ta je čerstvě po rozvodu a najednou bojuje nejen o opatrovnictví dítěte, ale i o vlastní život, protože se zapletla do světa vydírání skrz mládežnický fotbal. Zvládne Paula, jejíž starosti dříve spočívaly v domácí práci a péči o dítě, přežít nebezpečné útoky organizovaných zločineckých skupin?

CF26

Seriál s Tatianou Maslany na Apple TV+ dorazí 20. května. Zdroj: Youtube.com

Ranč Duttonových

Vesmír seriálového Yellowstonu se letos rozrůstá už o třetí seriál. Beth Duttonová a Rip Wheeler se v něm přesouvají do Texasu, kde budují svůj vlastní ranč. Musejí ale čelit bezohledné konkurenci, jež se ve snaze ochránit vlastní impérium nezastaví před ničím. Prostředí jihu druhého největšího amerického státu nabídne osobitý souboj rančerů, ve kterém rozhodně dojde i na krev. 


Duttonovi se na SkyShowtime vrátí 22. května. Zdroj: Youtube.com

Útěk z Pretorie

Mladí političtí aktivisté Tim Jenkin a Stephen Lee jsou uvězněni za protirežimní činnost v nechvalně proslulé věznici Pretoria. Přestože jsou pod neustálým dohledem, začnou plánovat odvážný útěk pomocí vlastnoručně vyrobených klíčů. Film staví na rostoucím napětí, důmyslném plánování a boji za svobodu. V hlavní roli hraje Daniel Radcliffe.

Z Pretorie se bude utíkat 23. května. Na Canal+. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


15. 5. 2026

Na její palubě byli Churchill i Elizabeth Taylor. Slavná jachta Aristotela Onassise a Jackie Kennedy je na prodej, a to s výraznou slevou

15. 5. 2026

SpaceX a Google jednají o vzniku datových center na oběžné dráze. Muskově firmě to může pomoci při vstupu na burzu

15. 5. 2026

Přístup k AI firmě úspěch nezaručí. Musí mít někoho, kdo dodá správný kontext a ověří výstupy, nabádá spoluzakladatel Appliftingu

14. 5. 2026

Řada firem v Česku se dnes bez cizinců neobejde. Jejich počty stále rostou, ale systematický plán začlenění chybí

14. 5. 2026

Zůstane letos cena ropy nad sto dolary? Situaci možná nezmění ani rychlé otevření Hormuzského průlivu

14. 5. 2026

Ceny poledního menu rostou rychleji než inflace. Nejdražší je Praha, nejlevnější Zlín a Olomouc, rozdíly mezi regiony se navíc prohlubují

13. 5. 2026

Bitcoin během války v Íránu překvapil svou odolností. Investoři ho stále více berou jako zlato, říká Košťál z Coinmate

13. 5. 2026

Trumpova Zlatá karta za milion dolarů boháčům nevoní. Čelí nízkému zájmu i soudním problémům

13. 5. 2026

Pilotem pro bohaté na plný úvazek aneb Jak se přelétává Atlantik ve zbrusu novém private jetu