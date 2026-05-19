Proměna Václavského náměstí v čase: Od prostoru se šibenicí a veřejnou studnou až po místo s první světelnou signalizací

Vznik Václavského náměstí, které má ve své dnešní podobě 750 metrů na délku a 60 metrů na šířku, sahá do roku 1348, kdy bylo Karlem IV. založeno Nové Město. Tenkrát sloužilo jako tržiště, lidé tu obchodovali s obilím, senem, ale i koňmi. Kvůli tomu se místu dlouhá léta přezdívalo Koňský trh, přičemž k jeho přejmenování na Svatováclavské náměstí došlo až o celých 500 let později.
V dobách dávných náměstí dlážděné nebylo, zdobila ho pouze trojice kamenných kašen, jež nahradily veřejnou studnu. Kromě nich se v jeho spodní i horní části nacházela šibenice a po obvodu třípatrové domky s dílnami řemeslníků nebo pivovary a sladovny.
Ve spodní části dnešního „Václaváku“, který se svou rozlohou 42 tisíc metrů čtverečních patří k největším v republice (ačkoliv například pražské Karlovo náměstí je ještě o poznání rozlehlejší), byste v minulosti zároveň našli také rybník s mlýnem, do něhož ústil Vinohradský potok. Ty ovšem v souvislosti s výstavbou Nového Města postupně zanikly.
Přeměna v reprezentativní prostor a první koňka
S přesunem tržišť do tržnic nastala změna, náměstí začalo plnit více reprezentativní funkci. Vedle vzniknuvšího bulváru přibylo také veřejné osvětlení a stromořadí. V horní části náměstí bylo vysazeno šest řad alejí, zatímco ve spodní další čtyři. Lidé se díky nim mohli schovat před sluncem pod koruny lip, jasanů, akátů a javorů.
V 90. letech 19. století bylo nicméně stromořadí z náměstí odstraněno, neboť nevyhovovalo stavitelským plánům. „(Stromy) byly vykáceny i proto, že skomíraly. Kolem nich totiž vedlo plynové potrubí pouličního osvětlení, a plyn, který z něj unikal, je otrávil,“ doplnil pro server iDnes.cz architekt Petr Kučera.
Roku 1884 se náměstí dočkalo rovněž své první koňky, tedy tramvaje tažené koňmi. Už o dalších 16 let později ji ale nahradila tramvaj elektrická, jejíž koleje vedly podél chodníku. Přeměnu náměstí v reprezentativní prostor završilo zbudování Musea království českého, které bylo postaveno v místech Koňské brány. K jejímu stržení spolu s hradbami došlo v roce 1875.
Obchody, restaurace i paláce
Do začátku 20. století bylo za centrum metropole považováno náměstí Staroměstské. Ostatně i z toho důvodu bývala rušnější spodní část Václaváku, která profitovala z jeho blízkosti – nacházely se zde honosnější domy a obchodní ruch doslova vzkvétal před očima.
V roce 1912 se novou dominantou Václavského náměstí stal pomník svatého Václava od sochaře Josefa Václava Myslbeka, nacházející se pro změnu v horní části areálu. Ve stejném období se náměstí začalo plnit paláci, kterým musely uvolnit místo historické budovy. To byl případ třeba domu U Lhotků, jehož místo zaujala Ligna, ta zprvu sloužila jako moderní zázemí pro Českou banku.
Ještě radikálnější proměny se Václavák dočkal za první republiky, kdy zde došlo například k přesunutí tramvajové trati z jeho okraje doprostřed náměstí. Zbývající plocha byla určena pro vzmáhající se automobilovou dopravu – v této souvislosti se sluší zmínit, že se jednalo o první místo, kde byly v Československu nainstalovány semafory.
Následující roky byly charakteristické „ohraničováním“ Václavského náměstí obchody, hotely, restauracemi, ale i několika kiny, z prostoru naopak ustoupily pivovary. Poslední z nich, pivovar U Primasů nacházející se na rohu Štěpánské ulice, byl zrušen v průběhu dvacátých let.
V letech šedesátých zůstává náměstí beze změny. Tedy alespoň na první pohled. Na povrchu vypadalo vše stejně, v podzemí nicméně vzniká první podchod a posléze i vestibuly metra s metrem samotným. Tramvaje se z horní části náměstí definitivně vytrácí v roce 1980, načež Národní muzeum od Václaváku odřízne rušná Severojižní magistrála.
Probíhající revitalizace náměstí
Poslední revitalizaci náměstí můžeme sledovat na vlastní oči, začala totiž v roce 2020 a stále ještě nebyla dokončena. Vedení města pomocí ní hodlá navrátit prostor chodcům a tramvajím, naopak parkovací místa spolu s auty by měla z velké části zmizet. Návrh totiž zahrnuje rozšíření prostoru pro pěší, přidání dalších dvou řad stromořadí a samostatného pruhu pro cyklisty.
Projekt sestává ze dvou hlavních fází, a to proměny horní a dolní části náměstí. Revitalizace dolní části byla dokončena před třemi lety, nahoře práce stále probíhají. Jejich dokončení je plánováno v průběhu nadcházejícího roku.
Co se týče současného stavu, na náměstí se přistoupilo k pokládání kolejí pro budoucí tramvajovou trať. Kromě toho se pracuje na dokončení nového výstupu ze stanice metra Muzeum nacházejícího se v blízkosti bývalého Domu potravin. Předpokládá se, že jeho provoz by měl být spuštěn ve druhém letošním čtvrtletí. Současně probíhá také výstavba nové části křižovatky ulic Legerova, Vinohradská a Škrétova.
Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, cnn.iprima.cz, novinky.cz, casopisstavebnictvi.cz, prague.eu