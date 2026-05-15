Na její palubě byli Churchill i Elizabeth Taylor. Slavná jachta Aristotela Onassise a Jackie Kennedy je na prodej, a to s výraznou slevou

Christina O, původně jen Christina, byla dlouhá desetiletí synonymem luxusu. Onassis ji nechal přestavět podle vlastních představ a proměnil ji v jeden z nejznámějších symbolů své doby.
Dnes je situace jiná. Loď sice stále těží ze své mimořádné minulosti, dochovaných prvků původního interiéru i možnosti pořádat velké akce, současní kupci ale často hledají modernější, prostornější a technicky pokročilejší plavidla. V době geopolitické nejistoty a opatrnějšího nákupního chování proto není změna majitele takové lodi otázkou dnů a pravděpodobně ani týdnů.
Podle brokera Tima Morleyho, který prodej zajišťuje, je poptávka nízká. „Měli jsme několik zájemců, ale ke konkrétní dohodě zatím nedošlo,“ uvedl pro CNN. Současná majitelka Susan Fitzpatricková, vdova po irském podnikateli Ivoru Fitzpatrickovi, proto cenu, ve snaze se lodi co nejrychleji zbavit, výrazně snížila na „pouhých“ 52 milionů eur (asi 1,26 miliardy korun).
Z válečné fregaty symbolem poválečného luxusu
Příběh Christiny O se začal psát daleko od večírků a společenských recepcí. Loď byla spuštěna na vodu v roce 1943 jako kanadská fregata HMCS Stormont a během druhé světové války sloužila v Atlantiku i při vylodění v Normandii.
Onassis ji po válce koupil za pouhých 34 tisíc dolarů. Následně ale do přestavby investoval čtyři miliony dolarů, což by dnes po započtení inflace odpovídalo více než dvanáctinásobku.
Řecký miliardář loď pojmenoval po své dceři, vybavil ji onyxovým schodištěm, krbem z lapisu lazuli, bazénem s mozaikovým dnem, které slouží i jako taneční parket, nebo barem s nábytkem potaženým velrybí kůží. Na svoji dobu šlo o mimořádně okázalý projekt, jenž přitahoval pozornost médií po celém světě. Jak připomněl Morley, tisk Christinu O sledoval s obrovským zájmem, protože představovala „vrchol tehdejšího opulentního stylu“.
Světová elita na jedné lodi
Výjimečné postavení Christiny O neurčovalo jen její zařízení, ale i seznam hostů. Na palubě se objevili Winston Churchill, Liza Minnelliová, Elizabeth Taylor nebo Maria Callasová, s níž měl Onassis blízký vztah. Loď zároveň nebyla jen soukromým útočištěm řeckého rejdaře, nýbrž i místem, kde mohl hostit lidi, kteří tehdy patřili k nejvlivnějším a nejsledovanějším osobnostem světa.
Nejvýrazněji je každopádně jachta stále spojena právě s bývalou první dámou Spojených států a vdovou po zavražděném Johnu F. Kennedym. Christina O byla jedním z míst, kde se rozvíjel její vztah s Onassisem, za kterého se provdala v roce 1968 na řeckém ostrově Skorpios – na lodi se po svatebním obřadu konala i samotná recepce.
Jak už ale bylo nastíněno, ani takto slavná minulost současný prodej automaticky neusnadňuje. Zájemci o superjachty dnes podobná plavidla hodnotí i z ryze praktického hlediska – vedle známého jména zvažují technický stav, prostorové řešení, provozní náklady i to, zda loď odpovídá jejich představě o luxusu.
Pravidla určují kupci
Hledání nového majitele komplikuje aktuální situace na trhu s luxusními plavidly, který se v posledních letech značně proměnil. Julia Skopová z monacké společnosti Smart Yachts upozornila, že poptávku ovlivňuje válka na Ukrajině, napětí na Blízkém východě i slabší evropská ekonomika. Část ruských kupců po invazi do sousední země úplně zmizela ze scény, přičemž opatrnější jsou i zájemci z oblasti Perského zálivu.
Svoji roli navíc sehrál také vývoj po pandemii. Během covidu zájem o jachty prudce rostl, v důsledku čehož měly loděnice kapacity zaplněné na roky dopředu. Dnes se ale nabídka znovu rozšířila, takže prodávající již na sekundárním trhu nemají tak silnou pozici. „Současná situace přeje spíše kupujícím,“ potvrdila Skopová.
Zájem o podobná plavidla podle ní nemizí. Jen se mění poměr sil i ochota utrácet vysoké částky za starší lodě. U Christiny O ale bude nový majitel platit nejen za rozměry, technický stav a vybavení, nýbrž především za známé jméno, jehož hodnotu každý vnímá jinak.
Slavná minulost i technické limity
Christina O měří 325 stop, tedy přibližně 99 metrů, a na první pohled stále působí impozantně. Jenže její základ vychází z válečné lodi, která byla stavěna pro úplně jiné účely než současné superjachty. Je užší a uvnitř nenabízí tolik prostoru jako moderní plavidla podobné délky.
Právě to může být při prodeji nevýhoda. Dnešní klientela u superjachet často očekává útulné apartmány, wellness zázemí a maximální komfort. Historická hodnota Christiny O je nepochybná, při rozhodování o desítkách milionů eur ale vstupuje do hry i otázka, nakolik dokáže konkurovat mladším modelům.
A specifická je také její kapacita. Onassis chtěl na palubě hostit velké množství lidí, a proto nechal vybudovat spoustu kajut, kterých je dnes sedmnáct. Podle pravidel Mezinárodní námořní organizace tak Christina O technicky nespadá mezi běžné jachty, jež jsou omezené na dvanáct pasažérů, ale je vedena jako osobní loď.
Ideální pro velké akce
To, co může část soukromých kupců vnímat jako komplikaci, je zároveň jednou z hlavních předností Christiny O. Od rozsáhlé obnovy dokončené na začátku tisíciletí funguje jako špičková charterová loď. Pronájem vychází přibližně na 700 tisíc eur týdně a při kotvení může hostit až 157 lidí.
Právě kapacita a společenský charakter ji odlišují od řady moderních plavidel. V roce 2019 například hostila svatbu Heidi Klum s hudebníkem Tomem Kaulitzem, což znovu potvrdilo její jedinečnost.
Podle Morleyho může nový kupec pocházet z různých částí světa. Nejspíš ale půjde o řeckého rejdaře, blízkovýchodního investora nebo zájemce ze Spojených států. Právě Američany totiž velmi láká spojení s Jacqueline Kennedy. „Když je na palubě někdo z USA, většinou si loď hned zamiluje,“ uzavřel Morley.