Garáž jako investice. Proč Češi nově sázejí na montované stavby?

Chronický deficit, který nikdo neřeší
Nedávný průzkum agentury Ipsos ukázal, že parkování trápí obyvatele českých měst více než mnohé jiné problémy. A to i ty, o nichž se mluví mnohem hlasitěji. Nové garáže se prakticky nestaví, a pokud se na trhu přece jen objeví, jejich cena je pro většinu kupců nedosažitelná. K tomu přistupuje chronický nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, kteří by klasické zděné garáže postavili. Výsledkem je tichá rezignace. Lidé garážové místo ani nehledají, protože vědí, že ho nenajdou. Toto vakuum ale naplňuje trh. A rychle.
Investiční logika je jednoduchá
Ceny garážových stání rostou v posledních letech tempem srovnatelným s tempem bytů. “Více než čtvrtina poptávky nám nově přichází z B2B sektoru, tedy od developerů, stavebních firem a investorů, z nichž většina sídlí v Praze a okolí,” říká Marek Choleva, spoluzakladatel slovenské rodinné firmy Gardeon, která vyrábí, nabízí a staví tzv. modulové či jinak řečeno stavebnicové garáže na míru. “Pro menší investory bez kapitálu na bytovou jednotku představuje garáž dostupnou alternativu. Pořizovací cena začíná na 120 tisících korunách, výnos z pronájmu či prodeje přichází prakticky okamžitě,“ dodává Marek Choleva.
Podle Cholevy realitky, developeři a stavební firmy potvrzují stejný trend. Nemovitost nabídnutá s garážovým stáním se prodá rychleji a za výrazně vyšší cenu. Na přesyceném trhu s byty může být právě parkování tím, co kupce přesvědčí. Ilustrativní příklad přišel z jihočeského Týna nad Vltavou, kde Gardeon postavil padesát prefabrikovaných garáží během jediného týdne. Celý komplex záhy odkoupili investoři z Prahy.
Technologie, která mění pravidla stavebnictví
Klíčem k rychlosti a flexibilitě tohoto typu garáží je prefabrikovaná technologie. Stavebnicový systém eliminuje závislost na řemeslnících i riziko prodlev. Garáž stojí za jedno odpoledne a je flexibilní. Lze ji rozšířit o další moduly, přemístit nebo prodat. Například zákazníci Gardeonu si mohou vybrat izolace, elektrické přípojky, zelené střechy nebo nosné konstrukce pro solární panely. Designéři jsou také schopni přizpůsobit vzhled rodinnému domu.
Samotná montáž jedné garáže trvá maximálně šest hodin. Pro výstavbu je potřeba připravená betonová základová deska. Stavba někdy vyžaduje stavební povolení, někdy jen ohlášku, což je věc, se kterou zavedený a seriózní dodavatel garáže pomůže.
Ani využití se meze nekladou, v garáži rozhodně nemusí stát auto. “Naším největším bestsellerem je garáž s přístřeškem. Lidé si totiž sice často objednají garáž, ale garáž začnou využívat jako sklad a auto pak parkují venku, proto přikupují přístřešek,“ říká o své zkušenosti Martin Choleva, druhý ze spoluzakladatelů Gardeonu. Podle něj zákazníci z garáží dělají také dílny, posilovny, sklady, ale i útulky pro zvířata. Firma nyní také dokončuje projekt garážového stánku se zmrzlinou.
Na co si dát pozor při výběru dodavatele
Gardeon existuje od roku 1994, kdy ji bratři zakládali spolu s otcem. Za sebou nyní mají přes 10 000 staveb a více než 2 500 hodnocení s nadprůměrnou spokojeností. V loňském roce přesáhl obrat v České republice slovenský domovský trh a celkové tržby dosáhly 100 milionů korun a letos firma míří na 130 milionů. Britský deník Financial Times ji zařadil na 58. místo v žebříčku Europe's Long-term Growth Champions. Díky bohatým zkušenostem proto mohou nabídnout pár tipů, jak se nespálit při výběru garáže i dodavatele.
“Internet je skvělý zdroj inspirace, finální podobu stavby ale vždy konzultujte s odborníkem přímo na místě, jen tak lze projekt správně přizpůsobit konkrétním podmínkám nebo stylu domu. Nezapomeňte si také předem vyjasnit, co od garáže očekáváte vy a co vaši blízcí, ať vás překvapení nečekají až po dokončení stavby,“ říká Marek Choleva.
Stejně důležitý jako samotný projekt je výběr spolehlivého dodavatele. Je dobré prostudovat historii, zázemí i recenze a vyžádat si ukázky reálných realizací. Chcete-li dodavatele opravdu prověřit, přijďte s neobvyklým nebo specifickým požadavkem. Způsob, jakým na něj zareaguje, vám o kvalitě a zkušenostech firmy prozradí víc než jakákoliv reklama.