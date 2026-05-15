SpaceX a Google jednají o vzniku datových center na oběžné dráze. Muskově firmě to může pomoci při vstupu na burzu

Jan Boháč
Dnes
Autor: Shutterstock

Poptávka po datových centrech pohánějících umělou inteligenci poslední dobou prudce roste, takže technologické firmy začínají hledat i netradiční alternativy. Podle zákulisních informací nyní Google jedná se společností SpaceX o možnosti vybudování potřebné výpočetní infrastruktury přímo na oběžné dráze Země. Projekt, jenž ještě donedávna působil jako sci-fi, by mohl vyřešit některé limity pozemských datových center a zároveň má potenciál výrazně posílit pozici SpaceX před očekávaným vstupem firmy na burzu.

Americký technologický gigant Google v poslední době intenzivně hledá místa, kde by mohl postavit nová datová centra. Podle neoficiálních informací listu The Wall Street Journal přitom firma zvažuje, že by uzavřela dohodu o vypouštění raket s vesmírnou společností SpaceX, což by umožnilo vybudování datových center na oběžné dráze Země.

Spolupráce obou organizací by dávala smysl i z hlediska jejich dosavadního propojení, protože Google byl jedním z prvních investorů ve SpaceX a v současnosti vlastní 6,1 procenta vesmírné společnosti. Výkonný ředitel Googlu Don Harrison je pak zároveň členem představenstva SpaceX.

Datová centra na Měsíci či oběžné dráze? Není to žádné sci-fi, ale blízká budoucnost, tvrdí hned několik firem z oboru

Pokud se dohodu skutečně podaří uzavřít, dostane nápad na zřízení orbitálních datových center konečně reálnější obrysy. Zatím se totiž jedná o v praxi nevyzkoušenou technologii, jejíž rozvoj ale silně podporuje mimo jiné právě generální ředitel SpaceX Elon Musk. Sám tato zařízení označil za další důležitý milník, kterého má jeho raketová společnost dosáhnout co možná nejdříve.

Za 10 let to půjde o zcela běžný jev

Záměry Googlu na vybudování datových center ve vesmíru dalece přesahují možnou spolupráci se SpaceX. Už loni firma představila své vlastní plány na vypuštění prototypů satelitů do kosmu v rámci iniciativy s názvem Project Suncatcher. Na stavbě těchto satelitů technologický gigant spolupracuje se společností Planet Labs.

„Pošleme do vesmíru satelity s malými modulárními serverovými jednotkami, otestujeme je a pak začneme celý proces škálovat. Vůbec nepochybuji o tom, že zhruba za deset let to budeme vnímat jako zcela běžný způsob budování datových center,“ řekl loni v listopadu generální ředitel Googlu Sundar Pichai.

Jako ideální řešení stávajících omezení u pozemských datových center, která vyžadují rozsáhlé pozemky a značné množství energie, vnímá jejich vesmírné verze i spousta dalších lídrů velkých technologických firem. V kosmu totiž pozemky, respektive místo obecně, problém nepředstavuje, a stejně tak je zde možné díky solárním panelům vyrobit i levnou energii.

Obří boom AI a datových center odhalil slabinu, která může zastavit světové burzy. Firmy investují miliardy, aby takovému scénáři předešly
Není proto divu, že SpaceX požádala americké regulační orgány o povolení pro vypuštění až milionu satelitů souvisejících právě s výstavbou orbitálních datových center už začátkem letošního roku. Kromě Googlu by přitom o tyto služby měla mít zájem i společnost Anthropic, která se zabývá umělou inteligencí. Jak ale upozorňují někteří odborníci, kosmická datová centra stále trápí velké technické výzvy, takže jejich realizace bude velice náročná.

Největší IPO všech dob?

Případná dohoda mezi Googlem a SpaceX může být významná i z toho důvodu, že by mohla značně podpořit podnikání vesmírné firmy před jejím chystaným uvedením na burzu. K tomu má podle aktuálních plánů dojít už letos v létě, přičemž podle odhadů analytiků by se mělo jednat o největší IPO (primární veřejnou nabídku akcií) všech dob.

V uplynulých měsících SpaceX uzavřela řadu důležitých obchodů, a to včetně akvizice xAI, díky níž byla sloučená společnost oceněna na 1,25 bilionu dolarů, tedy asi 26 bilionů korun. Kromě toho pak vesmírná firma oznámila také nové partnerství se startupem Cursor, která se zabývá kódováním umělé inteligence, nebo se společností Anthropic, jíž SpaceX do konce května dodá 300 megawattů nové výpočetní kapacity. Analytici mají za to, že i v případě Googlu se bude Musk ze všech sil snažit uzavřít dohodu ještě před vstupem na burzu.

