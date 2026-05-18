Kde jiní tápou, McDonald's boduje. Americký řetězec zažívá na čínském trhu rychlý boom, zákazníky láká nízkými cenami i nostalgií

Mnoho mezinárodních společností, jako je třeba Starbucks, Nike nebo LVMH, v poslední době svoji přítomnost na čínském trhu spíše omezuje. Potýkají se totiž se silnou konkurencí místních značek, které postupně zvyšují kvalitu vlastních výrobků a zároveň zachovávají nižší ceny. V druhé největší ekonomice světa navíc roste nacionalismus, což opět pomáhá tomu, že spotřebitelé upřednostňují místní firmy před zahraničními.
Jednu známou americkou značku ale problémy na čínském trhu rozhodně netrápí. Řetězec rychlého občerstvení McDonald's v zemi podle CNBC aktuálně rychle roste, přičemž více než polovina všech jeho nově otevřených poboček na celém světě se loni nacházela právě v Číně.
V masivní expanzi má přitom firma pokračovat i v následujících letech. Do konce roku 2028 chce mít McDonald's v zemi asi 10 tisíc restaurací, ačkoliv na konci loňského roku jich bylo zhruba „jen“ 7,7 tisíce. Pro srovnání – celkový počet poboček řetězce se zlatými oblouky ve Spojených státech aktuálně dosahuje necelých 14 tisíc.
Jídlo pro chudé i dračí ovoce
Čemu McDonald's vděčí za to, že je na rozdíl od mnoha jiných západních značek v Číně tak úspěšný? Podle odborníků je důležitým aspektem například skutečnost, že firma spotřebitelům v současné napjaté ekonomické situaci přináší i cenově dostupnou nabídku.
McDonald's má svoji vlastní verzi toho, čemu Číňané přezdívají „jídlo pro chudé“. V akční nabídce 1+1 si mohou zákazníci koupit burger s nápojem nebo dezertem za pouhých 14 jüanů, tedy necelých 43 korun. Prakticky stejná nabídka přitom v Česku stojí minimálně 72 korun. Mnoho Číňanů díky tomu vnímá McDonald's jako kvalitní jídlo za nízkou cenu, a to i v porovnání s místními konkurenty, jako je třeba fast-food Tastien.
Dalším důležitým důvodem úspěchu amerického řetězce je poměrně široká nabídka, do níž kromě klasických pokrmů typů Big Mac patří i místní speciality. Číňané si v McDonald's mohou objednat rovněž kuřecí kosti s medovou barbecue omáčkou nebo zmrzlinu McFlurry s dračím ovocem. Zásadní jsou také různé sezónní novinky.
Sázka na nostalgii se vyplácí
Kromě cenově dostupné a pestré nabídky těží McDonald's v Číně i z nostalgie. První pobočka v zemi byla otevřena v roce 1990, přičemž ikonické zlaté oblouky tehdy představovaly obrovskou celospolečenskou změnu, jelikož komunistická země se začala postupně otevírat okolnímu světu. Pro spoustu obyvatel tedy symbolizuje i vzpomínky na jejich dětství či mládí, kdy byla návštěva tohoto řetězce něčím výjimečným.
„McDonald's udělal skvělý první dojem na ty, kteří poprvé jedli západní jídlo. V dnešní době máme tolik možností rychlého občerstvení, čínského i zahraničního, ale já stále chodím v 70 procentech případů do McDonald's,“ uvedl podnikatel Jüe Ma, který se narodil v 80. letech minulého století.
Oné nostalgie navíc umí čínský „Mekáč“ skvěle využít. Začátkem května firma vrátila do nabídky kdysi oblíbené jahodové a vanilkové mléčné koktejly (milkshaky), které se už mnoho let neprodávaly. Ačkoliv si je zákazníci mohli koupit pouze ve 44 prodejnách v 15 městech, zájem byl obrovský a rychle se z nich stala virální senzace. „Pamatuji si, jak jsem si tento koktejl poprvé dal jako dítě. Jeli jsme sem s přítelkyní půl hodiny, jenom abychom si ho koupili,“ popsal další zákazník Ču Ming.
Právě kombinace výše popsaných faktorů je podle odborníků tím hlavním důvodem, proč se McDonald's v asijské zemi těší v současnosti tak velké je oblibě. „Čínští spotřebitelé místo ceny uvažují spíše o celkové hodnotě. McDonald's je sice o něco dražší, ale když se zamyslíte nad zážitkem, chutí a kvalitou, jeho hodnota je rozhodně vyšší,“ uzavřela Tracy Daiová, provozní ředitelka šanghajské poradenské společnosti China Skinny.