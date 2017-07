Minuta znamená tisíce. O odškodném za zpožděný let rozhoduje síla argumentů

„V minulém roce se na naši společnost obrátilo více než tři tisíce cestujících. V 84 procentech se jednalo o zpožděný let, 15 procent cestujících chtělo odškodnění za let zrušený a jedno procento mělo problém s odepřeným nástupem na palubu letadla a přesměrovaným letem,“ uvádí Eva Jurčíková, manažerka společnosti Vaše nároky.cz.

Kdy lze žádat o kompenzaci Nárok na finanční kompenzaci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 11. února 2004 vzniká každému cestujícímu, jehož let byl oproti původnímu plánu o více než tři hodiny opožděn. Zpoždění však nesmí být způsobeno mimořádnými okolnostmi a let musí být uskutečněn buď evropským dopravcem, nebo z území Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska. Vždy musí být splněna alespoň jedna podmínka, buď se musí jednat o evropského dopravce nebo musí být let uskutečněn z území Evropy. Nárok na kompenzaci by tedy nevznikl například, když ke zpoždění dojde na letu společnosti American Airlines z New Yorku do Londýna.

Konec letu je, když..?

Často se však při reklamacích zpoždění hraje o minuty a sílu argumentů, kdy byl vlastně let ukončen. Leteckým společnostem se pochopitelně tučné odškodné platit nechce.

„Kompenzace cestujícímu náleží i v případě, že zpoždění bylo tři hodiny, nula sekund. Za definitivní konec příletu je považován okamžik, kdy se otevřou dveře letadla. Konec příletu tedy není čas, kdy letadlo přistane, ale čas, kdy lze skutečně z letadla vystoupit. Pokud letadlo přistane se zpožděním 2 hodiny 50 minut, ale gate se otevře až za 15 minut, cestující mají nárok na odškodnění,“ vysvětluje pro web Euro. cz Jurčíková.

Přesnou délku zpoždění má k dispozici i letecká společnost, pokud by se však cestující domníval, že dopravce účelově zpoždění snížil, může požádat letiště příletu o vyjádření k délce zpoždění. Každé letiště by mělo mít tento údaj k dispozici. Jestliže spoj odlétá z území ČR, údaj by měl mít i Úřad pro civilní letectví.

Jaká kompenzace za zpoždění náleží podle délky letu 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů 400 eur u všech letů v Evropském společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů 600 eur u všech letů nespadajících pod varianty 250 a 400 eur, většinou tedy u letů delších než 3500 km

Hry o odškodnění však ještě není konec. Nařízení ES totiž nestanovuje konkrétní lhůtu, která by dopravci nařizovala vyplatit plnění poté, co jej přislíbí.

„Pokud tedy letecká společnost plnění přislíbí, ale nezaplatí, je vhodné dát případ k soudu. Jestliže soud rozhodne ve prospěch cestujícího a je vydán rozsudek, lhůta pro zaplacení je většinou do tří dnů. Poškození cestující by si měli dávat zejména pozor na promlčecí lhůtu, která je tři roky,“ radí Jurčíková.

Odškodnění za zpožděný let se však většinou podaří získat mimosoudně. „V 71 procentech loni řešených případů se nám podařilo získat pro naše klienty odškodnění v rámci mimosoudního jednání. U soudu skončilo 10 procent případů,“ upřesňuje ředitel Vaše nároky.cz Oto Strmiska.

Click2Claim: Přes 12 tisíc českých klientů

Na pomoc cestujícím v případech, kdy mají na cestách problém s letem, se specializuje i česká společnost Click2Claim.

„Za loňský rok jsme řešili problémy 14 500 klientů, z toho 12 300 klientů bylo z Česka. Nejčastějším důvodem u 50 procent případů bylo zpoždění letu, zrušení letu postihlo 30 procent z nich, zmeškání návazného letu 15 procent a odepření nástupu pět procent klientů,“ vypočítal pro Euro.cz Lukáš Šénvajc ze společnosti Click2Claim.

Nejčastěji se podle jeho slov dočkali kompenzace 250 eur (40 %), odškodnění 400 a 600 eur získalo po 30 procentech klientů.

Případy problematických letů si mohou poškození klienti u specializujících se společností řešit online bez osobního kontaktu a časového prodlení, za služby „bez rizika“ (neplatí se zálohy předem, náklady ani prohrané spory) si firmy účtují většinou provizi do 25 procent z vymožené částky.

Co jsou mimořádné okolnosti, kvůli kterým odpadá nárok na odškodnění Ve většině případu se jedná o nepřízeň počasí, kdy letadlo kvůli nepříznivým podmínkám nemůže vzlétnout nebo se musí vrátit na letiště příletu. Další častější mimořádnou okolností je stávka zaměstnanců letiště. Méně častou mimořádnou okolností jsou pak politické nepokoje v zemi (například nedávný puč v Turecku). Za mimořádné okolnosti jsou považovány takové, kterým letecký dopravce nemohl zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Dopravci však často uvádějí jako důvod zpoždění mimořádnou technickou závadu. Dřívější rozsudek soudu však již rozhodl, že při provozu letadel se technické závady běžně vyskytují a dopravce s nimi musí počítat. Technickou závadu tedy nelze brát jako mimořádnou okolnost. Mimořádná technická závada je relevantním vysvětlením zpoždění pouze v případě, kdy byla zjištěna skrytá výrobní vada ohrožující leteckou bezpečnost, a která se vztahuje na celou flotilu letadel. Typickým příkladem je chybná součástka, kterou výrobce namontoval do všech letadel.

