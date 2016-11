22 dalších otázek o cestování letadlem. Opravdu nemám po přistání tleskat?

1. Proč jsem z letadla vždycky nachlazený?

Ve výškách okolo deseti kilometrů je extrémně nízká vlhkost vzduchu. Sliznice v nose a krku potom vysychají a nedokážou se účinně bránit bakteriím. Jichž bohužel v letadle není úplně málo. Výzkumníci z univerzity v alabamském Auburnu před časem zjistili, že na kapsách, stolcích, stínítcích a loketních opěrkách v letadlech přežívají bakterie až týden. Nakazit se můžete také z vody na palubě. A na dlouhých letech se přidávají ještě bacily z polštářků a dek. List The Wall Street Journal přišel v roce 2007 se zjištěním, že přikrývky v letadlech se čistí jen jednou měsíčně. Doufejme, že aspoň ta sluchátka na jedno použití jsou opravdu na jedno použití…

2. Vážně nemám po přistání tleskat?

Vážně ne.

3. Jak to, že zvíře v nákladovém prostoru neumrzne, zatímco ukrytý člověk ano?

To je prosté. Zvířata cestují ve speciální části nákladového prostoru, která je napojená na stejný klimatizační okruh jako kabina pro cestující. A samozřejmě je i přetlakovaná. Vašim kufrům však takový luxus dopřán není. Pokud se tedy někdo ukryje mezi ně, má smůlu.

4. Četla jsem, že letadlo s technickými problémy muselo několik hodin kroužit, aby spálilo natankované palivo. Proč ho jednoduše nevypustili jako jindy?

Ventil na vypouštění paliva za letu mají jen některé typy dopravních letadel. Zpravidla ty větší, dálkové. U mnoha modelů se tento prvek dodával jako výbava za příplatek, takže třeba některé Boeingy 767 ho mají a jiné ne. A u menších letadel většinou není potřeba.

5. A proč vlastně letadlo nemůže přistát s plnými nádržemi?

Někdy může. Záleží na typu a konkrétních okolnostech. Takzvaná maximální přistávací hmotnost (MLW, maximum landing weight) je ale obvykle nižší než maximální vzletová (MTOW, maximum takeoff weight). Pokud má tedy letadlo skutečně plné nádrže a musí se vrátit na letiště krátce po vzletu, nezbývá než spálit přebytečné palivo kroužením. Někdy přitom piloti vysunují i podvozek, aby zvýšili aerodynamický odpor a tím i spotřebu. V opravdu kritických situacích se ale posádky kroužením nezdržují a přistanou i s příliš těžkým letadlem. V takovém případě musí asistovat hasiči, protože hrozí přehřátí brzd. Většinou popraskají pneumatiky a letadlo musí před dalším nasazením do provozu projít důkladnou kontrolou.

6. Můžu cestovat se zbraní?

U sebe v kabině ji pochopitelně mít nesmíte. Střelnou zbraň lze ale odbavit podobně jako jiná speciální zavazadla. Přesné podmínky vám sdělí dopravce.

7. Je bezpečnější Airbus, nebo Boeing?

To vážně nelze říci. Oba dominantní výrobci používají odlišnou filozofii ovládání a samozřejmě i jiná konstrukční řešení. V praxi ale mnohem víc záleží na jiných faktorech než na výrobci a typu letadla. Rozhodující je, jak kvalitně má letecká společnost nastavené procesy výcviku posádek i provádění údržby a jak efektivně se jí daří nastavené procesy dodržovat.

8. If it’s not Boeing I’m not going

Nechte si to.

9. Proč nízkonákladové aerolinie volají cestující k nástupu po řadách?

Ve snaze urychlit nastupování a minimalizovat čas, který stráví letadlo na zemi. Moc účinné to ale není. V pořadu MythBusters před časem vyzkoušeli různé metody nastupování a dospěli k tomu, že nejrychlejší je náhodné nastupování bez přidělených sedadel. Jenže to se nelíbí cestujícím (protože na mnohé nezbude preferované místo). Druhé nejrychlejší nastupování bylo tzv. metodou WILMA – nejprve cestující u oken, pak prostřední řada, pak ulička.

10. Je pravda, že Muslimky se zahalenou tváří nemusí na bezpečnostní kontrole ukazovat obličej?

Není. Pokud ženy nosící nikáb či burku neodhalí obličej přímo na kontrolním místě (což často na výzvu udělají), kontrolují se v samostatných místnostech. Samozřejmě za účasti ženského personálu. Je to podobné, jako když odmítnete projít bezpečnostním skenerem, který snímá celé tělo. Také vás odvedou k ruční kontrole do vyhrazené místnosti.

11. Ale s tím tleskáním…

Kolikrát to ještě potřebujete slyšet?

12. Proč některé aerolinky pořád používají stará letadla s vrtulemi?

Pozor, i dopravní letadlo s vrtulemi může být úplně nové! A třeba s modernější avionikou než leckterý starší tryskáč. U leteckých společností se nejčastěji setkáte s turbovrtulovými stroji ATR 42/72 a Bombardier Dash 8.

Ty první má ve flotile třeba ČSA, druhé Austrian Airways. Turbovrtulové motory jsou úspornější. Vyplatí se převážně na krátkých regionálních trasách, kdy na pohyb cestovní rychlostí v letové hladině připadá relativně malá část celého letu. Na delších nebo vytíženějších linkách se už karta obrací ve prospěch proudových letounů. Ty sice spotřebují mnohem více paliva, ale odvezou více cestujících a za kratší dobu.

13. Proč mají letadla v oknech dírky?

Určitě jste si už všimli, že malé otvory ve spodní části okénka nevedou skrz. Ve skutečnosti jsou jen v prostřední vrstvě ze tří. Jejich úkolem je vyrovnávat tlak mezi přetlakovou kabinou pro cestující a vzduchem uzavřeným mezi jednotlivými vrstvami okna. Dírka zároveň zabraňuje zamlžení, ke kterému by jinak docházelo v důsledku teplotních rozdílů mezi vnitřkem kabiny a vzduchem okolo letadla.

14. Kolik stojí let soukromým tryskáčem?

Podle toho, kam a jakým. Kdybyste si chtěli pronajmout linkový Boeing 737-800 na jednodenní cestu někam v kontinentální Evropě, vyšlo by to plus minus na milion. Ale samozřejmě můžete požádat o příspěvek těch cca 180 lidí, které vezmete s sebou…

Víkendový výlet malou proudovou Cessnou Citation Mustang třeba na lyže do Innsbrucku ale pořídíte do sto padesáti tisíc korun.

Nejvýhodnější je pronajmout si bizjet, který se odněkud vrací prázdný. Na webu Privatefly.com jsme aktuálně našli tzv. empty leg ze Svatého Martina v Karibiku do Prahy na 18. prosince. Poletíte Gulfstreamem G200 a zaplatíte 44 000 eur, tedy asi 1,19 milionu korun. Empty-leg lety po Evropě Cessnou Citation Mustang se pohybují od 2600 eur (70 tis. Kč) výš.

15. Kdo má nárok na středové loketní opěrky?

Nepsané pravidlo říká, že ten, kdo sedí uprostřed.

16. Musím se dovolovat, když si chci sklopit opěradlo?

Žádný zákon vám to nenařizuje, ale prosím, dělejte to! Náhlým sklopením opěradla můžete poškodit člověku sedícímu za vámi otevřený notebook, shodit dětem hračky rozložené po stolku či způsobit jinou škodu. O leknutí a naštvání nemluvě. Prostor za opěradlem vašeho sedadla není váš a nemáte na něj automatický nárok. Chovejte se podle toho.

17. Viděl jsem video, ve kterém startující letadlo začalo prudce brzdit kvůli hořícímu motoru. Přišlo mi to neuvěřitelně nebezpečné. Co kdyby to piloti neubrzdili?

Oni ale nemusí hádat. Před každým vzletem piloti počítají několik kritických rychlostí podle aktuálního zatížení, povrchu dráhy, nastavení motorů, povětrnostních podmínek a dalších okolností. Jedna z těchto rychlostí, označovaná V1, udává, kdy je ještě bezpečné přerušit vzlet a pokoušet se o zastavení. Po překročení V1 už piloti vědí, že i kdyby začal hořet motor, musí pokračovat ve vzletu a kritickou situaci řešit až ve vzduchu.

18. Které aerolinky jsou nejbezpečnější?

Podle žebříčku JACDEC Airline Safety Rating 2016 je aktuálně nejbezpečnější leteckou společností Cathay Pacific Airways z Hong-Kongu. Následují dubajské Emirates a tchaj-wanské Eva Air. Žebříček 60 nejbezpečnějších aerolinií najdete zde.

19. V magazínu Lufthansy jsem četl, že jejich Boeing 747 je delší než Airbus A380. Není to nějaká chyba?

Není. A380 je rekordmanem co do kapacity i mnoha dílčích parametrů. Nikoliv však v celkové délce. Zatímco Airbus měří 72,7 m, Boeing 747-8i je dlouhý 76,3 m. Delší než A380 jsou také Airbus A350-1000 (73,8 m) a připravovaný Boeing 777-9 (76,7 m). Absolutním rekordmanem je ale šestimotorový nákladní kolos Antonov An-225 Mrija s délkou 84 metrů.

20. Na jak dlouho vydrží kyslík v těch maskách, co mají při dekompresi spadnout ze stropu?

Přibližně na 15 minut. Což je dost dlouhá doba na to, aby posádka bezpečně sklesala do výšky okolo tří tisíc metrů. Tam už se obejdete bez masky i bez přetlaku. Nad vysokými horami může být nouzové klesání někdy složitější, ale procedury na to pamatují a posádky jsou i na takovou situaci cvičené.

21. Známý tvrdí, že díky větru doletěl z New Yorku do Londýna o půldruhé hodiny rychleji než týden předtím opačným směrem. Je to vůbec možné?

Jistěže. Takzvaný jet stream neboli tryskové proudění vzduchu v atmosféře ze západu na východ dělá divy nejen při cestách přes Atlantik. Nejsilnější bývá právě ve výšce 9 až 12 kilometrů, kde létají dopravní letadla. Cíleně se začal využívat už v 50. letech. Intenzita jet streamu se mění, ale pro představu. V době psaní tohoto článku jsme na Flighradar24.com viděli Boeing 777-200 ER společnosti United na lince z Tel Avivu do New Yorku, jehož rychlost vůči zemi byla nad Labradorským mořem 703 km/h. Stejný typ stejné společnosti, který letěl o kousek severněji (a jen o tisíc stop výš) z Chicaga do Frankfurtu, vykazoval ve stejném okamžiku rychlost vůči zemi 1055 km/h. To je rozdíl 352 km jen za hodinu letu! Jet stream ale nefouká jen nad Atlantickým oceánem. Pomáhá také při letech z Evropy na dálný východ a samozřejmě rovněž mezi Asií a Severní Amerikou.

22. Ale mně se zdá tleskání jako slušnost…

Dělejte, co uznáte za vhodné. Klidně vyčkejte odchodu posádky z kokpitu, v pozoru předneste děkovnou básničku a darujte oběma pilotům vlastnoručně namalovaný obrázek s věnováním. My vám nic nezakazujeme. Ale pokud se ptáte, jestli máte v letadle tleskat, říkáme, že je to trochu přehnaná reakce na standardní profesionální výkon. Netleskali jste řidiči taxíku, který vás vezl na letiště. Kuchaři, který vám uvařil oběd. Nejspíš dokonce ani chirurgovi, který vašemu dítěti sádroval zlomenou nohu. Protože víte, že jsou to profesionálové a dělají svoji práci. Řízení dopravního letadla je práce jistě náročná a mimořádně zodpovědná. Ti dva vpředu se na ni ale dlouho připravovali a přistání je pro ně rutinní úkon. Vždyť ho absolvují obvykle několikrát za směnu. Takže za normálních okolností opravdu není důvod vyjadřovat svoji radost z přežití potleskem. Pokud cestujete letadlem častěji, víte, že to dělají jen dvě kategorie cestujících. Hodně staří němečtí senioři a čeští turisté, pro které je dovolenkový charter s Travel Service jedinou leteckou cestou celého roku.

Jiná situace pochopitelně nastává, pokud nejsou okolnosti letu zcela standardní. Přistání s hořícím motorem nebo sednutí na břicho s nefunkčním podvozkem? Prosím pěkně. V takových případech klidně odměňte posádku ovacemi ve stoje. Ale počkejte s tím až po evakuaci.

