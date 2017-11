Pokud váš let ale byl zpožděn o tři hodiny a více, neváhejte a reklamujte ho. Budete apk hrát o odškodnění od 250 do 600 eur. Dobrou zprávou je, že nemusíte až tak spěchat, reklamaci je totiž možné provést až tři roky zpětně. To je ta druhá trojka, kterou musíte brát v potaz.

Tři výše kompenzací podle letecké vzdálenosti Vzdálenost Odškodnění v eurech 1500 km 250 u všech letů v Evropském společenství delších než 1500 km a u všech ostatních letů o délce od 1500 do 3500 km 400 u všech letů nespadajících pod varianty 250 a 400 eur, většinou tedy u letů delších než 3500 km 600

Poznámka: Při splnění podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, Pramen: Vaše nároky.cz

K nejčastějším dotazům všech váhajících, zda reklamovat zpožděný let, je, jak přesně poznám, kdy let skončil a kdo mi to dokáže. Legislativa hovoří jednoznačně.

O odškodnění rozhodují sekundy a otevřené dveře Bylo vaše zpoždění tři hodiny a vyšší? Máte nárok na odškodnění. Za konec příletu je považován okamžik, kdy se otevřou dveře letadla. Pokud letadlo přistane se zpožděním 2 hodiny 45 minut, ale dveře se otevřou až přesně za 15 minut, máte nárok na odškodnění. Žádné firmě se odškodnění platit nechce. O délku zpoždění má však každá letecká společnost přesnou evidenci. Pokud však cestující cítí křivdu a míní, že dopravce zpoždění záměrně snížil, může požádat příslušné letiště příletu o vyjádření k přesné délce zpoždění. I letiště musí mít tento údaj k dispozici. Jestliže letadlo startovalo z území Česka, údaj by měl mít i Úřad pro civilní letectví.

Pokud zpoždění naplňuje všechna kritéria, vaší stížnosti nic nebrání. Formulář k podání reklamace letu si můžete stáhnout ZDE.

Trik, který nelze odhalit

S dalšími překážkami ale musíte počítat. Aerolinkám se samozřejmě do placení kompenzací nechce, takže začaly uměle navyšovat délku svých letů, aby mohly tvrdit, že létají na čas, i když mají zpoždění. Upozorňuje na to web společnosti Vaše nároky.cz, která se právy poškozených cestujících zabývá. Nový trik odhalila studie britské společnosti OAG, srovnávající délky letů dnes a v minulosti a porovnávající časy jednotlivých dopravců.

Jak ukázala studie, letecké společnosti uměle navyšují dobu některých letů, aby se vešly do intervalu, který je ještě možné označit za včasný přílet, i když reálně přiletí se zpožděním. Za takový interval je obecně považováno patnáct minut od příletu, uvedeného v letovém řádu.

Pozor, tady se nehraje přímo o problém odškodnění, ale „dobré jméno“ společnosti, která létá na čas. Při srovnání délek letů mezi destinacemi dnes a před několika lety se ukázalo, že některé trasy zaberou aerolinkám více času. Letadla přitom létají stále stejnou rychlostí.

Stejná trasa, stejný stroj

„Rozdíly jsou vidět i na stejných trasách u různých dopravců, kteří ale létají se stejnými stroji,“ píší autoři studie.

Zjevně se tak jedná o nový způsob, jak se aerolinky snaží zlepšit svou image i v případě, že budou stále létat se zpožděním.

„Cestující takový trik navíc prakticky nemají šanci odhalit, a i kdyby ho odhalili, nic proti němu nezmůžou,“ dodává web Vaše nároky.cz

Autoři studie nicméně zároveň upozorňují, že důvodů pro prodlužování délky letů může být více. Hustota provozu ve vzduchu se například stále zvětšuje a podobně jako na silnicích může dobu přepravy ovlivňovat, také nová letiště mají ranveje a terminály od sebe mnohem více vzdálené, než bylo obvyklé v minulosti.

I letecké společnosti jsou hájeny

V rámci objektivity je třeba přiznat, že ne vždy jsou letecké společnosti při zpoždění letu na vině. Proto je chrání takzvané mimořádné okolnosti.

Nejčastěji se jedná o nepřízeň počasí, kdy letadlo kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemůže vzlétnout nebo se musí vrátit na letiště příletu.

Co když letím s cestovní kanceláří?

Velké problémy také vznikají, když let v rámci svých služeb ve svém nabídkovém balíčku zajišťují cestovní kanceláře. Ani cestovkám se totiž nechce platit za zpožděný let, který logicky samy nezavinily. Proto ve svém výkladu udělají hodně proto, aby se ze své povinnosti vyvlékly.

Pokud jste ale v právu, nesmí vás to odradit. Není zde žádný rozdíl. Pravidla pro vyplácení kompenzací za zpožděné lety realizované v rámci zájezdu s cestovní kanceláří platí v úplně stejném rozsahu jako v případech, kdy si cestující všechno zajišťuje a objednává sám u leteckého dopravce.

