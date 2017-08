Leo Express přebírá německou Locomore. Bude jezdit mezi Berlínem a Stuttgartem

Přerušený provoz z Berlína do Stuttgartu zahájí společnost 24. srpna, jízdenky jsou už nyní k dostání na internetových stránkách Flixbusu a dalších distribučních kanálech dopravce.

Start-up Locomore začal spoj mezi německou metropolí a hlavním městem Bádenska-Württemberska provozovat v prosinci loňského roku, ale už v květnu se dostal do velkých finančních problémů a podal návrh na zahájení insolvenčního řízení.

O Locomore se podle německých médií ucházelo několik firem, včetně Leo Express. „Odevzdali jsme nabídku. Chceme si ponechat zaměstnance a řadu dodavatelů,“ řekl v květnu deníku Handelsblatt výkonný ředitel české firmy Peter Köhler.

Zatím se podle Spiegelu Leo Express dohodl s 15 zaměstnanci Locomore, s dalšími ještě jedná. Spojení na trase Berlín - Stuttgart by měl obnovit už 24. srpna. Podle listu Die Welt bude zprvu jeden vlak jezdit čtyřikrát týdně ráno ze Stuttgartu do Berlína, a odtud pak zase zpět. Od září by vlak měl jezdit pětkrát týdně.

Spolupráce firem Leo Express a Flixbus by podle německých médií mohla znamenat alespoň částečnou konkurenci v dálkové železniční dopravě pro dominantní Deutsche Bahn.

Leo Express Leo Express zahájil činnost v roce 2013 jako železniční přepravce. Vedle osobních vlaků provozuje i autobusové linky. Loni svezl svými vlaky a autobusy 1,4 milionu cestujících. Společnost v roce 2016 vykázala ztrátu zhruba 110 milionů korun, meziročně jde o propad o deset milionů korun.

