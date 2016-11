Šéf zlatých vlaků Novotný bude vychovávat startupy

„Kritériem našeho výběru je především to, aby tyto týmy řešily reálné problémy, ” uvedl majitel Leo Expressu Novotný. Pro vyhledávání nadějných projektů dostal Novotný do Česka Shauryu Saluju, který má za sebou několik úspěšných startupových projektů v Silicon Valley. Stěhuje se do Prahy a přivádí si s sebou tým odborníků na technologický byznys. „Kromě startupů aktuálně hledáme i nové spolupracovníky a spolupodnikatele, kteří chtějí řešit velké problémy, jsou přirozeně inteligentní a hladoví,” říká Saluja.

Dostat americko-indický tým do Česka bylo ale podle Novotného těžké. “Celý proces trval pět měsíců, od získání všech potřebných příloh k žádosti k obdržení schválení od ministerstva vnitra, kde jsme až do posledního momentu nevěděli, zdali nám bude žádost schválena. Někdo by měl založit startup na překonávání těchto byrokratických bariér,“ uvedl Leoš Novotný.

Ve startupových projektech hledají v Česku příležitosti už například miliardář Karel Janeček, zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudyš či miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.

