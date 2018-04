Vévodkyně Kate porodila syna. Chlapec zaujme páté místo v nástupnictví

Chlapec, jehož jméno zatím Kensingtonský palác nezveřejnil, se narodil v 11:01 místního času (12:01 SELČ), několik hodin poté, co Kate do porodnice St. Mary's v londýnské části Paddington převezli. „Její královské výsosti i jejímu dítěti se daří dobře,“ informoval palác.

O narození královského potomka už vědí i královna Alžběta II., její manžel Philip, princ Charles s manželkou Camillou i strýček novorozeněte princ Harry a všichni jsou podle sdělení paláce „zprávou potěšeni“.

Novorozený chlapec je třetím potomkem Williama a Kate. Jejich synovi Georgeovi jsou čtyři a dceři Charlotte dva roky. Podle sázkařů by se chlapec mohl jmenovat Albert, Arthur, Jack nebo Fred.

Krátce po narození chlapce princi Williamovi a jeho manželce Kate poblahopřála britská premiérka Theresa Mayová. „Srdečně gratuluji vévodovi a vévodkyni z Cambridge k narození chlapečka (…) přeji jim hodně štěstí,“ uvedla.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.