V Troji se zřítila lávka. Dva lidé jsou těžce zranění

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) svolala na dnešní večer mimořádné jednání kvůli pádu lávky. Bude požadovat jednak co nejrychlejší prošetření dnešního neštěstí, jednak i detailní prověření ostatních lávek a mostních konstrukcí v hlavním městě.



„Zjišťujeme, proč se to stalo. Lávka byla pravidelně kontrolována a podle toho, co bylo na papíru, měla být v pořádku, což očividně nebyla,“ uvedla primátorka. Jednání by mělo začít v 19:00 nejspíš na magistrátu. Účastnit by se ho měl kromě Krnáčové i náměstek Petr Dolínek, který má Technickou správu komunikací (TSK) v gesci, a statik.