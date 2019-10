Nobelovu cenu za fyziku získali Američan a dva Švýcaři za výzkum evoluce vesmíru

Akademie uvedla, že James Peebles poskytl základ pro porozumění historie kosmu od velkého třesku po současnost. Zmíněná dvojice švýcarských vědců v roce 1995 objevila první exoplanetu, která obíhá kolem hvězdy podobné Slunci, dodal generální tajemník Královské švédské akademie věd Göran Hansson.

Polovina finanční prémie v hodnotě devíti milionů švédských korun (21,4 milionu korun českých) připadne Peeblesovi a druhou polovinu dostanou Mayor a Queloz. Oficiálně budou ocenění jejich novým nositelům předána ve Stockholmu a Oslu 10. prosince, v den úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela.

Letošní týden vyhlašování Nobelových cen začal v pondělí oznámením Nobelovy ceny za lékařství. Tu dostali Američané William Kaelin a Gregg Semenza a Brit Peter Ratcliffe za objev molekulárních mechanismů, jejichž prostřednictvím buňky vnímají dostupné množství kyslíku a přizpůsobují se tomu. Ve středu se svět dozví laureáta ceny za chemii, ve čtvrtek budou vyhlášeny Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 a 2019 a v pátek cena za mír. Příští pondělí bude udělena Nobelova cena za ekonomii.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv