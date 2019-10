NASA od nového robota očekává nalezení života na Marsu. Obává se reakce lidstva

„Je na Marsu život?“ ptal se v jedné ze svých nejslavnějších písní legendární britský zpěvák David Bowie. Tento song je téměř padesát let starý, ovšem odpovědět s jistotou na danou otázku se doposud zatím nikomu nepovedlo. Již brzy by se tato skutečnost ale mohla změnit, a to v rámci mise Mars 2020. Ta má být tím nejambicióznějším projektem, do něhož se americký úřad v rámci zkoumání rudé planety doposud pustil.

„Bude to revoluční,“ prozradil britskému listu The Telegraph hlavní vědec NASA Jim Green. „Odstartuje to zcela nový způsob myšlení. Nemyslím si, že jsme na takové výsledky připraveni. Vlastně nejsme.“

Hlouběji než kdy předtím

V čem bude nadcházející mise ve srovnání s již probíhajícími projekty odlišná? Jedná se především o způsob, pomocí něhož bude zbrusu nové vozítko jednotlivé vzorky sbírat a následně analyzovat.

Zmíněný rover bude mít k dispozici technologie, které mu umožní proniknout pod povrch hlouběji, než se doposud dostal jakýkoliv jiný člověkem vytvořený robot či sonda nacházející se na Marsu.

„Tak hluboko jsme nikdy nevrtali,“ potvrdil Green.

Čím hlouběji, tím lépe

K novému přístupu se vědci z NASA odhodlali z jednoho prostého důvodu. Vše vychází z předpokladu, že povrch rudé planety je radioaktivní, jak připomíná web CNN. A proto pokud se zde nachází nebo dříve nacházel nějaký život, s největší pravděpodobností se před touto radioaktivitou ukrývá, respektive ukrýval pod zemí: „Když se prostředí stane extrémním, život se přesune mezi horniny.“

Své teorie tito experti opírají o znalosti, které získali během zkoumání Země. Také v případě naší planety totiž platí, že daleko více organismů žije pod povrchem spíše než na něm.

Dalším důležitým předpokladem pro jejich bádání je podle Greena nalezení důkazu, že se na Marsu dříve nacházela tekoucí voda. Pakliže se jim tuto domněnku podaří potvrdit, oznámení o existenci mimozemského života by mohlo následovat v horizontu několika týdnů či měsíců od přistání. K němu by podle aktuálního časového rozvrhu mělo dojít v únoru roku 2021.

„To podstatné je, že tam, kde je voda, je i život,“ podotkl. „Co se stane dál, je zcela novou množinou vědeckých otázek. Bude se jednat o takovou (formu) života, jakou je ta naše? Budeme si příbuzní?“

Rover bude mít vlastní helikoptéru

Vozítko určené pro misi Mars 2020 bude ve srovnání s těmi předchozími v mnohém jiné. Kromě schopnosti vrtat hlouběji pod povrch dokáže rovněž získané vzorky shromáždit v jakési povrchové skrýši, odkud by posléze mohly být v rámci dalších projektů vyzvednuty a následně dopraveny na Zemi k zevrubné analýze.

Samotná pojízdná laboratoř se pak bude skládat hned z několika hlavních částí. K té spodní bude přimontován třínápravový podvozek i pohyblivé rameno určené k vrtání. Kromě toho na ní ale bude rovněž dostatek prostoru pro umístění dvourotorové minihelikoptéry poháněné solární energií. Ta poslouží k pořizovaní „leteckých“ snímků marťanské krajiny.

Rover bude mít celkem 23 kamer. Devět z nich bude primárně sloužit inženýrům NASA, sedm bude určeno pro vědecké účely, zatímco zbylých sedm se využije během samotného přistávacího manévru, k němuž by v onom únorovém termínu roku 2021 mělo dojít v oblasti kráteru Jezero pojmenovaném po městě ležícím v Bosně a Hercegovině.

Zákaz styku s pozemšťany: vědec popsal rizika kolonizace Marsu

NASA chce na Marsu zapíchnout jen americkou vlajku. Spolupráci s Čínou vylučuje

Na dovolenou do vesmíru. Kalifornská společnost staví kosmický hotel, otevřít ho chce do osmi let