Let rakety Nexø II se podařil, i když vystoupala jen do výšky 6500 metrů. Původně to měl být dvojnásobek. Přesto si dánští „kutilové“ sdružení do projektu Copenhagen Suborbitals připisují další úspěšný krok na cestě ke konečnému cíli: dopravit do vesmíru a zpět člověka. První raketu zkonstruovali v roce 2011.

Raketa Nexø II startovala 4. srpna z plovoucí plošiny v Baltském moři, asi 35 kilometrů východně od ostrova Bornholm. Na padáku se snesla opět do moře.

Úspěch, hlásí amatérské sdružení Copenhagen Suborbitals

Start měl proběhnout o několik dnů dříve, kvůli nebezpeční lesních požárů vyhlášeném ve Švédsku musel být ale odložen. Kodaňští nadšenci vypustili svou první raketu Heat 1X v roce 2011, později následovala raketa Smaragd, v roce 2013 to byla Sapphire, která dosáhla výšky 8253 metrů. Nexø I v roce 2016 dosáhla výšky pouze 1500 metrů, protože jí selhal motor.

Poslední pokus je dalším krůčkem k uskutečnění startu rakety, která by vynesla i jednoho člověka v kapsli Spica do vesmíru. Jednalo by se o první amatérský počin podobného druhu. Zatím se to podařilo v rámci státem placených vesmírných projektů Sovětskému svazu (později Rusku), Spojeným státům a Číně.

Záznam letu rakety Nexø II

Jedním ze zakladajících členů Copenhagen Suborbitals v roce 2008 byl konstruktér a vynálezce Peter Madsen, který neziskovou organizaci opustil v roce 2014. V dubnu 2018 byl odsouzen na doživotí za vraždu švédské novinářky Kim Wallové, kterou o rok dříve uvěznil na ponorce UC3 Nautilus. Ponorku v roce 2008 sestrojil s dalšími „hobíky“ z Dánska. V roce 2016 byla ponorka policí zabavena a čeká na zničení.

