„Americký Černobyl“ skončí v září. Elektrárna Three Mile Island dlouhodobě prodělává

Americká jaderná elektrárna Three Mile Island, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Jaderná elektrárna Three Mile Island letos v září ukončí provoz. Licenci má provozovatel sice až do roku 2034, výroba elektřiny z jádra je ale oproti plynovým elektrárnám nerentabilní. Za posledních osm let elektrárna prodělala 300 milionů dolarů (6,9 miliardy korun). Three Mile Island je známá kvůli havárii z roku 1979, největším jaderným incidentem komerčně provozované elektrárny v historii USA.