Nobelovu cenu za medicínu získali dva Američané a Brit za výzkum vnímání hladiny kyslíku u buněk

Výzkum oceněné trojice vědců podle institutu otevírá cestu pro nové strategie v boji s chudokrevností, rakovinou a řadou dalších nemocí.

„Zvířata potřebují kyslík pro přeměnu potravy v energii. Zásadní význam kyslíku byl známý po staletí, jak se ale buňky adaptují na měnící se hladinu kyslíku, se dlouho nevědělo. William G. Kaelin, sir Peter J. Ratcliffe a Gregg L. Semenza přišli na to, jak buňky dokážou vnímat různou dostupnost kyslíku a přizpůsobit se tomu. Odhalili molekulární mechanismus, který reguluje aktivitu genů v reakci na proměňující se množství kyslíku,“ uvádí se na oficiálních stránkách Nobelových cen.

BREAKING NEWS:

