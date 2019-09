Útoky povzbudily jaderné ambice Rijádu. Palivo si budeme vyrábět sami, hlásí Saúdové

Napětí mezi blízkovýchodními mocnostmi Saúdskou Arábií a Íránem po víkendových útocích provedených drony na ropná zařízení firmy Saudi Aramco roste.

Zvyšuje se také riziko spuštění jaderných závodů mezi oběma zeměmi. Nový ministr energetiky Saúdské Arábie jmenovaný 8. září, princ Abdalazíz bin Salmán, se v reakci na obnovení íránského jaderného programu důrazně vyslovil pro podporu jaderné energetiky a vlastní obohacování uranu.

V plánovaných dvou reaktorech, na které má být vypsán tendr v příštím roce, mělo být původně používáno jaderné palivo z dovozu, upozornil německý deník Handelsblatt.

Princ Abdalazíz ale zdůraznil, že země chce mít kontrolu nad celým jaderným cyklem. Fakt, že je prvním členem královské rodiny v křesle ministra energetiky, ukazuje na to, jaký význam Rijád celé věci přikládá.

Korunní princ Saúdské Arábie Mohamed bin Salmán, ilustrační foto ( Autor: Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency / Profimedia )

Výroba jaderného paliva přitom může vést i k využití pro vojenské účely, což také nový ministr připomenul po uvedení do funkce. „Pokračujeme opatrně. Vyzkoušíme nejprve dva reaktory,“ vzkázal na dálku Íránu. Do výběrového řízení v hodnotě několika miliard dolarů by se měly zapojit americké, ruské, čínské, francouzské a jihokorejské firmy.

Saúdové podporují iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa maximalizovat nátlak na teheránský režim. Američtí vojáci už jsou poprvé od irácké války přítomni v Saúdské Arábii jako pozorovatelé, a to v reakci na útok ropných tankerů v červenci. Saúdská Arábie, Britové a Američané obvinili z útoku Írán, který to popřel.

Stejně tak Teherán odmítá poslední útoky na ropná zařízení státní firmy Saudi Aramco. Jedná se o útok pocházející z Jemenu, ke kterému se přihlásili povstalci Húsiové. Ti jsou podporováni Teheránem. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zdůraznil, že za útoky stojí Írán.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.